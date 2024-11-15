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電費｜港燈撥款7,000萬　向基層派現金券及資助電費等

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港燈支援非牟利的社福機構及學校改善能源效益。（港燈提供）

隨兩電下周二將公佈來年電費調整，港燈今（15日）亦宣布撥款逾7,000萬加強「智惜用電服務」計劃，其中包括向1萬個弱勢家庭每戶派發200元現金券，以及資助劏房戶電費，每戶1,000元。

港燈該7,000萬撥款，會用以資助非牟利社福機構及學校改善能源效益及採用可再生能源措施，包括購買節能電器、應用太陽能光伏技術及在處所屋頂採用有助室內節能的油漆等，每座合資格的樓 宇上限300萬元；亦會資助合資格非住宅客戶，轉用電煮食爐、電熱水爐及電乾衣機等，上限40萬元， 預計明年約有60至100個項目受惠。

而在支援基層方面，參加港燈「電費優惠計劃」者或經議員轉介的有經濟困難客戶，明年將獲得一套200元的現金券，將有1萬戶受惠，位於港島及南丫島的社福機構明年亦可繼續有餐飲資助，每間資助上限由2萬元提升至3萬元。合資格的港島區劏房租戶亦可繼續獲得1,000元電費津貼，預計有 1,200戶受惠。港燈也會繼續資助劏房安裝獨立電表，資助上限提高至每個獨立電表2萬元。

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