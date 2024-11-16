長者日｜九巴今年首11月尋25走失長者　「尋人王」黃詠暉：將心比己盡力協助

▲ 今年首11月，九巴透過「尋·耆·跡」計劃尋回25名走失長者。（梁薾心攝）

明日（17日）是「長者日」，九巴前年升級「尋·耆·跡」計劃，憑八達通卡號助尋患認知障礙症的走失長者，今年首11個月已成功尋回25人，超越去年全年，有高級車務督察更在兩年內成功尋回多達6人。

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本港人口老化，不時有患認知障礙症的長者走失。在九巴計劃下，家屬只要提供走失長者的八達通卡號碼，倘長者登車拍卡，巴士便會即時響警號並亮紅燈通知車長，再由車務督察追蹤位置。

負責紅磡至美孚車務的九巴高級車務督察黃詠暉為「尋人王」，兩年內成功尋回多達6人，屬約200名九巴督察中尋獲最多。他透露70歲外母亦是認知障礙症患者且曾走失，故深明家人走失時的焦急心情，每次都盡力協助，「將心比己，成功時亦很有滿足感。」

至於最深刻個案要數10月24日，一名77歲婆婆在大埔道登上81號巴士，但拍卡時被揭為走失者。雖然成功在太子尋回婆婆，惟對方驚覺自己再次走失後，不斷自我埋怨，「唔死都冇用，點解仲要喺度煩住屋企人……」黃聽後頓感心悒，耐心安撫婆婆，「覺得好慘，患病唔係佢選擇，有諗過如果外母咁樣同我講，要點樣反應。」

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另一個案涉患認知障礙症4年、居於觀塘樂華邨的96歲李春倩婆婆。她8月16日早上行前往參加腦退化訓練活動後失去蹤影，至傍晚九巴車長發現有人到達荔枝角總站後沒下車，站長吳苑珊和歐麗娟對比資料後確認是李婆婆，遂報警及通知家屬，為今年唯一家屬未能提供八達通號碼亦成功尋人的個案。

李婆婆的女兒楊坤芳稱，媽媽過去未曾走失，當時四處尋找無果，又未能提供媽媽的八達通號碼，心急如焚、大腦空白一片，天色漸暗時甚至感覺沒有希望，「 以前見到搵失蹤長者嘅廣告，冇諗過發生係自己身上」，幸站長細心留意到媽媽的特徵，才能在短時間內與她重聚。

九巴顧客體驗部主管吳家敏指，今年首11個月錄232宗求助，尋回25宗，超越去年全年（19宗），平均每月尋回2.4宗；求助者能提供八達通號碼的比例亦持續上升。九巴未來會續進行神秘顧客測試，確保系統運作暢順。

明日長者日，九巴及龍運將向65歲或以上長者，提供免費乘車優惠。合資格人士上車時，以長者八達通或樂悠咭拍卡，車資會設為0元。

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記者：梁薾心