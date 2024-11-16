  • 25°C
香港時間：20241116日 (六) 00:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長者日｜九巴今年首11月尋25走失長者　「尋人王」黃詠暉：將心比己盡力協助

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

今年首11月，九巴透過「尋·耆·跡」計劃尋回25名走失長者。（梁薾心攝）

明日（17日）是「長者日」，九巴前年升級「尋·耆·跡」計劃，憑八達通卡號助尋患認知障礙症的走失長者，今年首11個月已成功尋回25人，超越去年全年，有高級車務督察更在兩年內成功尋回多達6人。

點擊圖片放大
+3
+2

本港人口老化，不時有患認知障礙症的長者走失。在九巴計劃下，家屬只要提供走失長者的八達通卡號碼，倘長者登車拍卡，巴士便會即時響警號並亮紅燈通知車長，再由車務督察追蹤位置。

負責紅磡至美孚車務的九巴高級車務督察黃詠暉為「尋人王」，兩年內成功尋回多達6人，屬約200名九巴督察中尋獲最多。他透露70歲外母亦是認知障礙症患者且曾走失，故深明家人走失時的焦急心情，每次都盡力協助，「將心比己，成功時亦很有滿足感。」

至於最深刻個案要數10月24日，一名77歲婆婆在大埔道登上81號巴士，但拍卡時被揭為走失者。雖然成功在太子尋回婆婆，惟對方驚覺自己再次走失後，不斷自我埋怨，「唔死都冇用，點解仲要喺度煩住屋企人……」黃聽後頓感心悒，耐心安撫婆婆，「覺得好慘，患病唔係佢選擇，有諗過如果外母咁樣同我講，要點樣反應。」

點擊圖片放大

另一個案涉患認知障礙症4年、居於觀塘樂華邨的96歲李春倩婆婆。她8月16日早上行前往參加腦退化訓練活動後失去蹤影，至傍晚九巴車長發現有人到達荔枝角總站後沒下車，站長吳苑珊和歐麗娟對比資料後確認是李婆婆，遂報警及通知家屬，為今年唯一家屬未能提供八達通號碼亦成功尋人的個案。

李婆婆的女兒楊坤芳稱，媽媽過去未曾走失，當時四處尋找無果，又未能提供媽媽的八達通號碼，心急如焚、大腦空白一片，天色漸暗時甚至感覺沒有希望，「 以前見到搵失蹤長者嘅廣告，冇諗過發生係自己身上」，幸站長細心留意到媽媽的特徵，才能在短時間內與她重聚。

九巴顧客體驗部主管吳家敏指，今年首11個月錄232宗求助，尋回25宗，超越去年全年（19宗），平均每月尋回2.4宗；求助者能提供八達通號碼的比例亦持續上升。九巴未來會續進行神秘顧客測試，確保系統運作暢順。

明日長者日，九巴及龍運將向65歲或以上長者，提供免費乘車優惠。合資格人士上車時，以長者八達通或樂悠咭拍卡，車資會設為0元。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁薾心

相關文章

長者日｜佐丹奴推出長者優惠　門市全場外套6折同行親友亦適用【內附詳情】
19:21 2024/11/08
長者日｜佐丹奴推出長者優惠　門市全場外套6折同行親友亦適用【內附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
12:51 2024/11/10
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜迪士尼指定餐飲推長者優惠　送1萬張樂園門票予有需要長者
今日 00:00
長者日｜迪士尼指定餐飲推長者優惠　送1萬張樂園門票予有需要長者

你可能感興趣

長者日｜佐丹奴推出長者優惠　門市全場外套6折同行親友亦適用【內附詳情】
19:21 2024/11/08
長者日｜佐丹奴推出長者優惠　門市全場外套6折同行親友亦適用【內附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
12:51 2024/11/10
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜迪士尼指定餐飲推長者優惠　送1萬張樂園門票予有需要長者
今日 00:00
長者日｜迪士尼指定餐飲推長者優惠　送1萬張樂園門票予有需要長者
認知障礙症 太子 認知障礙 荔枝角 廣告 九巴 紅磡 觀塘 巴士 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
抗癌變致癌｜飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變
抗癌變致癌｜飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾