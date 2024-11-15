旅遊發展︱旅發局推廣「穆斯林友好」　4場海上煙火年底西九海濱上演

▲ 旅發局將於下周五（22日）起至明年元旦日繼續推出「香港繽紛冬日巡禮」，圖為設計圖片。（旅發局提供）

施政報告提出加強中東客訪港旅遊，旅發局正推廣香港成為「穆斯林友好」旅遊目的地，旅發局稱目前已有140間餐廳獲清真認證，未來會繼續加大力度吸引相關旅客。

旅發局指，現正推廣香港穆斯林旅遊友好，目前本港餐廳獲清真認證總數超過140間，當中39間屬新加入；另有29間酒店、3個景點和會展設施，屬於清真友好設施。過去已舉辦中東訪港考察團，赴印尼雅加達推廣大灣區，介紹香港穆斯林旅遊配套，現時亦持續進行社交媒體宣傳，冀吸引更多中東旅客訪港。

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為吸引旅客訪港歡度佳節，旅發局將於下周五（22日）起至明年元旦日繼續推出「香港繽紛冬日巡禮」，面積較去年增加3成的聖誕小鎮，將於下周五率先亮燈，標誌性戶外巨型聖誕樹將加入投影效果；今年亦會繼續推出冬日維港海上煙火，分別於下周五、12月24至26日合共在西九海濱舉行4場表演。旅發局同時會串連全城節日慶祝活動，務求推高佳節氣氛。年底壓軸盛事「香港跨年倒數」亦會在今年12月31日至明年1月1日上演，將節日氣氛推至高峰。

旅發局主席彭耀佳表示，隨著訪港郵輪增加，在本港舉行的盛事愈來愈多，未來訪港旅客數目會不斷上升，本港需要優化旅客的旅遊體驗，提供足夠網約車支持以應付需求，同時公共運輸及公共洗手間數量都需要配合。

2024年「香港繽紛冬日巡禮」活動節錄

「加大版」海濱聖誕小鎮

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面

日期：11月22日起於隆重登場!小鎮面積比去年增三成,

重點內容：首設聖誕主題「光影隧道」

「冬日維港水上煙火」

地點：西九海濱

日期及時間：11月22日晚上7時半；聖誕期間包括12月24日（平安夜）、25日（聖誕節）及26日（Boxing Day）連續三晚8時

長度：每場10分鐘

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