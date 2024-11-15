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軟餐｜首間快餐店推堂食軟餐售59元　向1000名長者免費派飯券

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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大家樂推出輕嚥品牌「食得樂」。（吳穎嵛攝）

周日是長者日，有連鎖快餐店推出堂食軟餐，屬全港首間，並將向1000名長者免費派飯券。有言語治療師指，軟餐有肉食，相對蒸蛋及豆腐營養較均衡；社聯稱全港有80間機構及食肆提供軟餐，冀未來擴至西餐。

大家樂推出輕嚥品牌「食得樂」，包括「京都骨」及「豉油雞脾」兩款軟餐，每份售價59元，兩款均提供「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）等級4（塑型糊餐）及6（碎餐）供選擇，以照顧不同咀嚼及吞嚥需求的人士，周四（14日）起於全港38間大家樂分店及旗下一粥麵門市供應，首日售出40餘份。

有別於另一連鎖快餐店早前推外賣軟餐，大家樂同時設堂食及外賣，食得樂總經理林志偉指，品牌理念是令有吞嚥困難人士可與家人同桌共膳，讓長者有機會共享天倫，惟大眾聽到軟餐一般會聯想到病人及長者、「有問題先需要食」，故取名「輕嚥料理」，不刻意標榜軟餐，望能打破大眾對軟餐的既有印象，讓長者有尊嚴、有選擇。

社聯行政總裁蔡海偉表示，安老院舍人手不足，未能按不同IDDSI等級製作食物，一般只能將正常膳食攪爛成糊餐予吞嚥困難長者。恩典言語治療及吞嚥中心言語治療顧問譚家恩指，有吞嚥困難的長者只能進食蒸蛋及蒸豆腐等軟身食物，缺乏動物性蛋白質，容易出現營養不均衡甚至肌小症情況；進食豬、牛、堅果等，對長者亦十分重要。

蔡指，繼早前有酒樓推出堂食粵菜軟餐，現在有連鎖快餐店推堂食軟餐，形容是再「行出一步」，冀未來軟餐選擇擴至西餐等更多種類，照顧不同喜好的長者。他亦建議連鎖集團以合理價錢提供軟餐予院舍及醫院，相信對集團來說有市場外，亦有助院舍營運。

大家樂將透過「大家開飯」食物援助計劃，與社福機構合作向1000名吞嚥困難人士及長者每人提供50張輕嚥料理換領券。

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