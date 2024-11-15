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走塑｜消委會實測自備餐盒買外賣失敗率達3成　環團促仿鄰近地區以法例要求食肆接受

社會

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（資料圖片）

第二階段走塑將擴展至外賣容器，惟消委會45次實測自備餐盒買外賣，失敗率達3成，即使是已自願性參加環保署「咪嘥盒食店」計劃的食肆，成功率也非百分百。【詳情即看：下一頁】環團促政府參考鄰近地區，以法例要求食肆接受自備餐盒。

綠色和平項目主任譚穎琳指，結果反映自願性計劃的實際操作不符合市民預期，提到鄰近的台灣會有法例要求商戶向自備杯的顧客提供5元的優惠，且必須要接受，認為相關法例會較「虛無縹緲」的自願性計劃，更有效推動自備餐具。她也促商戶「再行多步」，向顧客提供可借還的餐具及餐盒，合力推動源頭減廢。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，下階段管制會一併禁止外賣容器，部分市民或不喜歡即棄的「替代品」，同時政府亦開始宣傳自攜餐具，餐廳宜改良供餐方式，讓顧客自攜容器，尤其是校園、宿舍、公司飯堂等半封閉地點，實際也較容易操作，強調此舉除予人良好的企業形象，也能直接減少餐具成本。他又認為，自攜或即棄餐具的衛生程度，完全取決於保養和貯存狀態，未必是最重要考慮，而若消費者自備容器，更可完全掌控餐具的衛生狀況，可能還較安全。

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