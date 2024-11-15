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打風預測｜「萬宜」增強為強颱風料周日晚闖港800公里　天文大潮夾擊水位漲0.3米

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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（朱永倫攝）

繼「銀杏」及「桃芝」後，天文台表示，「天兔」今早（15日）進入本港800公里範圍，但會逐漸轉向東北方向移動，橫過台灣南部並顯著減弱，對本港直接威脅不大。

天文台續指，現時位於西北太平洋的「萬宜」在今日已增強為強颱風，從衛星雲圖可清楚見到其風眼。預料萬宜會在未來一兩日移向呂宋，隨後進入南海中北部，於周日（17日）晚至周一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸。一股達強風程度的東北季候風會在星期日稍後抵達華南沿岸，該區的氣溫開始逐步下降。

在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）華南沿岸及南海北部的風勢會逐漸增強。同時，當來自萬宜較暖濕的氣流遇上較涼的東北季候風時，該區亦會出現多雲有雨的天氣，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

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另外，下周初正值天文大潮 ，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。

明天（15日）大致多雲，有一兩陣驟雨。初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至29度。天文台預料，下周氣溫逐步下降，下周四（21日）氣溫介乎19至22度，大埔、打鼓嶺早上跌至17度，大致多雲，有幾陣雨。

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