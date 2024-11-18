名牌開倉｜全新+二手時裝Goodsbuy Shop限時10日　CHANEL+Dior+Celine手袋低至3折

▲ 經典款二手Dior手袋，只得一個。（$8,900/品牌提供）

市道不景氣，但又想以靚示人，除了等候減價，另一個方法是購買二手服裝，一來又可以裝身扮靚、二來又環保，由一班時裝買手組成的GoodsBuy Shop踏入10周年，今個星期四開始10日限定。

今次介紹的GoodsBuy Shop，10年前由一班本地高級品牌的時裝買手成立，當中有數位成員一天他們忽萌奇想以日本二手時裝店 Ragtag 為概念，可不將大家不再穿的服裝和佩飾結集一起來一次清倉大行動？於是一呼百應召集行內朋友開設為期10 天的快閃店，於每年年尾舉行，一轉眼，不知不覺今年已經踏入第10年﹗

▲ 不須多作介紹，市面上Hermes Kelly Bag一袋難求，這個二手Kelly 28cm Epsom Bleu Jean版本，可說是是今次大家虎視眈眈的目標之一。（$75,000/品牌提供）

全新．二手產品各佔一半

和去年一樣，快閃店新舊產品各佔一半，男女裝同時供應。女裝手袋更是每年的重頭戲，除了一些品牌如CHANEL、Hermes、Louis Vuitton和Bottega Veneta等的手袋外，當然亦少不了OL們至愛的Kate Spade、Coach和Tory Burch。服裝方面，身為男士同時又是日本時裝愛好者，這裏備有大量Comme des Garcons、Junya Watanabe Men、Yohji Yamamoto和sacai等，定會叫你滿載而歸。

另一方面，如果大家想在購買上獲得更大優惠，大家只須在購物時即場追蹤GoodsBuy Shop的Instagram，並購買超過 $1,000 的產品（單一件計超過$1,000，多過一件而累積總額過 $1,000 ，不能享有優惠），立即可減 $200。機會難逢，只得10日，大家還不準備於星期四立即來個掃貨大行動？

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Goodsbuy Shop info

日期：21/11（星期四）-1/12（星期日）

時間：11am - 8pm

地址：灣仔電器街1號恒德大廈1樓G2室（5795 2586 / 港鐵金鐘站F出口）

備註：只收現金

Instagram：goodsbuy5

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