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假學歷｜20多人疑以假DSE成績報澳門大學　蔡若蓮：已報警處理

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

日前有傳媒揭發，澳門有大專院校向考評局核查入學申請人的文憑試 （DSE）成績，發現有26份造假，為首次發現DSE假學歷。教育局局長蔡若蓮今日（16日）在電台節目表示，當局收到澳門有大學報告，指有20多名學生懷疑持DSE虛假成績報讀，已向考評局核實。

蔡若蓮指，當局已就事件向警方報案，強調行使假文書需負上刑責。她續指，考評局會保存DSE成績和提供核實服務，任何人士對學生的DSE成績有懷疑，均可向考評局查詢。教育局回應指，該些成績經查核後確認均為偽造。

至於有非本地生以假學歷報讀本港大學的問題，她指院校非常嚴謹地把關，強調院校收生沒有內部認購，收生人員亦清楚有關守則。

另外，施政報告提出支持本港成立第三間醫學院，蔡若蓮表示，目前三間有興趣開辦醫學院的大學，所提出的課程設計各有特色。籌備新醫學院工作組月底召開第二次會議，討論新醫學院準則，院校可以按工作組訂下的準則，修訂計劃書再提交。

蔡又指，培育醫學科研人才是第三間醫學院其中一個目標，舉例指人工智能結合工程學科的醫學發展都是最新趨勢。目前臨床醫學教學人員和醫科生需求殷切，要避免三間醫學院搶人才、搶學生，需研究錯位互補、良性競爭。

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教育局 蔡若蓮 澳門 DSE 施政報告

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