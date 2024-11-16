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關愛隊｜麥美娟：有人嘗試「試探」關愛隊　身在外國半夜發訊息要求協助處理問題

社會

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（資料圖片）

18區關愛隊提供服務逾一年，有關愛隊成員透露，不少居民已習慣「有事關愛隊」模式，有長者會要求成員帶他們出去曬太陽，或帶他們到銀行取錢，「屋企燈壞、心情唔好搵你傾計的亦有，有些是關愛隊做不到的。」

民青局局長麥美娟今日則表示，未來會檢討關愛隊的服務範圍。

批專業機構將工作推卸予關愛隊

麥美娟今日在電台節目指，有人曾嘗試對關愛隊作出不同「試探」，例如有人在外國，但在香港時間半夜，發訊息要求關愛隊協助處理問題；有專業機構將工作推卸至關愛隊；亦有屋苑法團不容許關愛隊在大廈內張貼資訊。麥美娟指，關愛隊非全職，不會24小時提供服務，強調關愛隊屬義工性質，不能取代專業部門，當局訂立指標，只是要求關愛隊負責探訪居民及特別需關顧的住戶，並提供簡單服務。

《施政報告》提出恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款增加資助金額五成。麥美娟表示，資源增加後，會容許關愛隊在辦活動時，劃出一定比例金額作為行政費，並可聘請兼職協助，期望可減輕關愛隊負擔。

「聯廈聯管」最大困難是尋求業主共識

《施政報告》又提到，明年會選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃。當局初步考慮在油尖旺、九龍城及深水埗，樓齡較大、單幢樓宇較為集中的地區試行。

針對目前並無法團的「三無大廈」，當局現時有設「大廈管理專業顧問服務計劃」為業主提供協助，由非政府組織幫助組織法團；計劃已經擴至全港18區，受助大廈由以往1年，延長至2至3年時間。

麥美娟表示，「聯廈聯管」已經討論多年，過往最大困難是尋求業主共識，很多業主不認為需要管理公司，亦有不少業主在收到屋宇署或消防處發出的維修命令後，才認為迫切需要物管公司協助。她希望業主明白，即使不聘請專業的管理公司管理大廈，一旦將來大廈要維修，業主亦要承擔費用；業主在大廈未有大問題前，聘請物管公司，長遠可減少開支。

她又提到，現行試驗計劃下，業主每戶每月只需付約100元管理費，如有大廈業主希望加入「聯廈聯管」，可與區議員聯繫，當局亦會安排非政府組織協調業主加入計劃。 

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