自貿協定｜香港與秘魯簽訂自由貿易協定　助廠商打開南美機遇

▲ 在行政長官李家超和秘魯總統博魯阿爾特見證下，商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén簽訂《自貿協定》。

香港與秘魯十一月十五日（利馬時間）在秘魯利馬舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議期間簽訂《自由貿易協定》（《自貿協定》）。

李家超表示秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，也是國家『 一帶一路』 倡議的參與國家之一。今日簽訂的《自貿協定》是現屆特區政府簽訂的首份自貿協定，對香港和秘魯都具有戰略價值，除了有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場，亦為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資。」

對香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定（投資協定）的談判感到鼓舞，深信香港與秘魯將進一步促進雙向投資流動，帶動雙方經濟。

《自貿協定》涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇。《自貿協定》的整體承諾超越雙方各自在世界貿易組織下所作承諾，香港業界可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘。同樣地，服務提供者和投資者在進入秘魯市場及在當地營運時，亦可以受惠於具法律保障的更佳市場准入和國民待遇。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，作為香港與拉丁美洲經濟體簽訂的第二份自貿協定，《自貿協定》會與於2012年簽署的《中國香港與智利自由貿易協定》產生協同效應，向拉丁美洲其他貿易夥伴，更明確地傳達香港準備與他們建立更緊密經濟關係的訊息。

香港廠商有何得益？

在《自貿協定》下，香港的服務提供者在超過150個服務行業可受惠於秘魯在《自貿協定》下的具體承諾。這些承諾涵蓋香港具傳統優勢或發展潛力的界別，包括專業服務、電腦及相關服務、研究及發展服務、金融服務，以及運輸服務。

在貨物貿易方面，秘魯承諾佔其約98.3%關稅稅目的香港原產貨物可享免關稅待遇進入秘魯市場，當中91.3%關稅稅目在《自貿協定》生效後即時獲免除，而餘下的7%關稅稅目的關稅將逐步撤銷。出口往秘魯的香港原產貨物將更具競爭力。

去年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，雙邊貿易總額達52億港元。香港與秘魯的雙邊貨物及服務貿易分別錄得每年平均4%（2029至2023年）及16.3%（2028至2022年）的增長。香港與秘魯的自貿協定談判於2023年1月展開，並於3024年7月完成。

總商會：互惠兩地經濟

香港總商會（總商會）表示，該協定讓本港的貨物及服務能以有利條件進入更多海外市場。經過多輪談判，香港與秘魯成功達成了一份全面的雙邊自貿協定。

根據協定，絕大部分香港原產貨物出口往秘魯可享有免關稅優惠，而本港服務提供者亦可享更佳的市場准入條件和國民待遇。

此外，秘魯的服務貿易承諾涵蓋香港具傳統優勢或發展潛力的界別，如專業服務、電腦及相關服務、研究與開發、金融及運輸服務，除了有助本港的優勢產業開拓市場和商機，亦可促進秘魯相關行業發展，為兩地經濟帶來互惠互利。