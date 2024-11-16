  • 26°C
香港時間：20241116日 (六) 18:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕好去處｜海港城展出日本微型攝影藝術家田中達也作品　設28米長「聖誕老人工作枱」打卡位

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

（海港城圖片）

海港城與日本微型攝影藝術家田中達也合作，今日（16日）至明年1月1日，展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置及「Countdown to Mini-mas」微模型展覽。

海運大廈露天廣場將展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，為一張28米長的聖誕老人工作枱，田中達也的精選微模型場景會按比例放大成為5大打卡位，包括柺杖糖雪橇、由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋，聖誕老人的帽子更放大成為高達10米的聖誕樹。

TOPick一分鐘
親子外遊｜收納師教自製行李清單防帶漏物品 提大家1個上機注意事項

海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，率先公開田中達也的聖誕月作品。展覽結合田中達也的《MINIATURE CALENDAR》及現時極流行的聖誕倒數月曆，以25件全新創作的微模型，包括毛冷、文具、到書本等， 化成聖誕場景。當中杯子蛋糕會變成了聖誕小木屋、棉花棒化成了雪人、燕尾夾則變成了聖誕樹。訪客更可以坐上「放大」的膠紙座雪橇來一轉聖誕奇妙旅程。

點擊圖片放大

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

海港城 文娛藝術 展覽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
多胞胎｜25歲少婦注射排卵藥產檢驚見9胞胎　丈夫：醫生強調必須減胎
多胞胎｜25歲少婦注射排卵藥產檢驚見9胞胎　丈夫：醫生強調必須減胎
仁醫離世︱梅窩仁醫驚傳離世　服務街坊逾40年治病痛癒人心：睇過最好的醫生
仁醫離世︱梅窩仁醫驚傳離世　服務街坊逾40年治病痛癒人心：睇過最好的醫生