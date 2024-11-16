聖誕好去處｜海港城展出日本微型攝影藝術家田中達也作品　設28米長「聖誕老人工作枱」打卡位

▲ （海港城圖片）

海港城與日本微型攝影藝術家田中達也合作，今日（16日）至明年1月1日，展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置及「Countdown to Mini-mas」微模型展覽。

海運大廈露天廣場將展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，為一張28米長的聖誕老人工作枱，田中達也的精選微模型場景會按比例放大成為5大打卡位，包括柺杖糖雪橇、由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋，聖誕老人的帽子更放大成為高達10米的聖誕樹。

海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，率先公開田中達也的聖誕月作品。展覽結合田中達也的《MINIATURE CALENDAR》及現時極流行的聖誕倒數月曆，以25件全新創作的微模型，包括毛冷、文具、到書本等， 化成聖誕場景。當中杯子蛋糕會變成了聖誕小木屋、棉花棒化成了雪人、燕尾夾則變成了聖誕樹。訪客更可以坐上「放大」的膠紙座雪橇來一轉聖誕奇妙旅程。

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