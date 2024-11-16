全運會｜楊德強：考慮在比賽場地附近辦嘉年華吸旅客　本月起陸續安排測試賽

▲ 全運會統籌辦公室主任楊德強。（政府新聞網影片截圖）

全國運動會明年11月舉行，當中香港主辦高爾夫球、七欖、劍擊等8個項目。香港賽區統籌辦公室主任楊德強今日（16日）在電視台節目表示，賽事會善用啟德體育園、維園和中環海濱等場地，並在場地附近舉辦嘉年華等，另於本月起陸續安排測試賽。

楊德強表示，為了令全運會更具觀賞性，正考慮在部分比賽場地附近，如國際七人欖球賽或其他大型項目，加入其他節目，冀吸引內地和海外旅客來港觀賞全運會。

測試賽方面，楊德強指，香港賽區已制定建議賽程，正與粵澳兩地協商，料國家體育總局會在明年上半年敲定最終賽程。他續指，香港承辦的8個項目將在本月起陸續安排測試賽，當中高爾夫球測試賽今月21日起會在粉嶺高球場舉行，手球測試賽則於明年2月底在啟德體育園進行。

由珠海主辦的單車公路賽，本月24日在港珠澳大橋辦測試賽，楊德強說全程閉環式管理，運動員要先交證件檢查，留在指定區域直至出發，亦會用科技監察定位，至於深圳主辦的馬拉松會跨境跑到香港。他透露，與深圳商討時有考慮不同的路線，如落馬洲或深西通道，惟現時仍未有定案。

他又指，測試賽其中一個目的是希望了解大橋風速，會否對運動員有影響，並會收集車隊及運動員意見，在明年舉行的正賽中，作出改善。

香港賽區吸引3萬人報名做義工，正進行面試，楊德強指會將1萬個義工名額，加碼到最少1.5萬人；上月已發信邀請酒店，為超過3,000名運動員和他們的團隊提供住宿。

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