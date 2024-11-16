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飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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位於金鐘太古廣場內的環球美食超市GREAT FOOD HALL（下稱「GREAT」）致力引進全球珍饈美饌的美食體驗。

今日GREAT以嶄新概念與規劃帶來美食購物新旅程，更邀得星級靚媽陳凱琳（Grace）到場主持開幕儀式。

對於選擇食材，Grace笑言自己並非每晚下廚，特別喜愛GREAT有不同我食材之餘，同時亦有熟食區。「香港人好忙，唔係晚晚都有時間煮飯，GREAT有唔同即食選擇，即時買走就可以返屋企開餐。」

她笑言拍拖時，總是選購紅酒、芝士等等，為兩人準備晚餐約會：「而家結了婚，有小朋友，行超市就變得好忙，又要買小朋友食的，又要買我們自己想食的，GREAT就有齊晒，大人小朋友都鍾意嘅嘢。」

六星級酒店大廚、GREAT美食主廚張倩敏（Charmaine）與Grace一同炮製料理，盡顯兩人的精湛廚藝。

Grace笑言最愛與囝囝做勞作，正好發揮她的藝術細胞，同時她亦留意到店內擺放了巨型食物裝置以及各款美食藝術相片，可以一邊購物一邊感受藝術氛圍。

百佳超級市場董事總經理吳逸群、太古地產有限公司助理總經理蔡嘉穎、本地著名攝影藝術家梁大偉、陳凱琳與美食主廚張倩敏一同出席GREAT FOOD HALL開幕活動。

Grace提到的美食藝術相片，正是GREAT與著名攝影師梁大偉（David Leung）攜手合作推出，讓顧客可於購物的過程上搜尋各種美食藝術。

店内亦有提供Green Common素食選擇及有機品牌健康食品，一店滿足顧客對健康飲食的追求。

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