精神健康｜精神科醫生：抑鬱症2030年將成全球第一位精神問題　倡「精神疫苗」培養正向心理

▲ （香港精神健康促進會提供）

香港新聞博覽館舉行「你我的精神健康」講座，香港精神健康促進會主席陳仲謀表示，世界衞生組織預測，抑鬱症在2030年將會是全球第一位的精神問題，近年抑鬱症的個案，亦不斷上升，對社會造成一定負擔。他解釋，精神問題成因複雜，都市人作息時間不足，精神壓力會較居住在郊區的人大，因此容易出現精神問題。

陳仲謀建議，政府要制訂長遠的精神健康政策，做好預防及教育工作。他提倡「精神疫苗」：「運動破愁城；社交滅心魔；遠離煙酒毒；識食見艷陽；睡眠十一七；生活不用急；手機適量用；家庭要和洽」，冀市民培養正向心理和樂觀思維，增強抗壓力。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指，疫情期間，本港學童復課後，未完全適應校園生活，情況令人關注。他建議學校要調整教學模式，給予時間讓同學重新適應。

葉兆輝表示，本港學童疫情時，留在家中上課，未有機會參與校園活動，對他們的成長有一定影響；復課後，他們亦面對學業問題，去年15歲以下青少年輕生個案有上升趨勢，令人關注。他建議師生之間要慢慢重新建立關係，學校亦要增加戶外活動。

他又提到，家庭問題同樣會影響青少年的精神健康，特別是父母離異或單親家庭。他認為，整個社會都要培養自我精神健康，並提供平台讓青少年表達自己的意見，提升參與度，幫助他們建立人際關係。

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