機場馬拉松｜女子精英組賽事風雨下開跑　肯亞跑手封后惜無緣破世界紀錄

▲ 「機場·渣馬·三跑道系統十公里國際賽」今早開跑。（朱永倫攝）

「機場·渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」今早（17日）在微雨中開跑，共有1.2萬人參加。賽事第一槍於早上8時10分起步，為女子精英組比賽，最終由來自肯亞的洛伊斯·切芒（Loice Chemung）以30分25秒首名衝綫，惜未能突破世界紀錄。

▲ 來自肯亞的洛伊斯·切芒（Loice Chemung）以30分25秒奪得女子精英組冠軍。（朱永倫攝）

至於10公里挑戰組緊接在早上8時半展開，男子組由肯亞跑手薩穆埃爾·尼亞邁·邁魯（Samwel Nyamai Mailu）以28分封王，女子組則由Jingwu He以34分47秒封后。

「機場·渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」由田總主辦，機管局及渣打冠名贊助，賽事起點和終點均為機場中跑道，屬機場禁區範圍，比賽期間兩旁會有飛機升降，是繼1998年「渣打’98新機場馬拉松」後，相隔26年再有長跑比賽在跑道舉行。

署理行政長官陳國基、運輸及物流局局長林世雄、機管局主席林天福等，今早到場主持開跑儀式。

大會賽前預計，由於賽道非常平坦、轉彎位不多，若天晴、風速不高，女子精英10公里國際賽有機會出現刷新世界紀錄的好成績。惟根據天文台，今早氣溫約23度，濕度達92%，賽事現場更下起微雨令賽道濕滑，加上風勢強勁，跑手最終未能奪破紀錄成績。

另外，機場領袖盃將在10時開跑；10公里輪椅賽1及2組分別將在10時20分和11時20分開跑；10公里1及2組分別將在10時半和11時半開跑；5公里挑戰組和3公里就會在下午12時半和1時半舉行。所有賽事料約下午2時15分結束。

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記者：梁薾心