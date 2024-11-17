打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號

▲ 萬宜今晚進本港800公里範圍。（經濟日報圖片）

【萬宜 / 打風 / 颱風】天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍，文台會在明早（18日）6時至9時之間發出一號戒備信號。

天文台指，預料萬宜會逐漸減弱，但隨著萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，星期二（19日）該區風勢頗大。是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。

▲ 本周初發熱帶氣旋警告信號。（經濟日報圖片）

此外，未來兩三日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料星期一晚及星期二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，呼籲市民採取適當預防措施。

天文台也預計，星期二及星期三間中有雨，氣溫逐步下降，最低氣溫降至18度或以下。

▲ 萬宜今晚進本港800公里範圍。

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