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打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　最快周一發熱帶氣旋警告

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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萬宜今晚進本港800公里範圍。（經濟日報圖片）

【萬宜 / 打風 / 颱風】天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在今日（11月17日）稍後逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。

同時，預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至星期一（11月18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，星期二（11月19日）更會以強烈熱帶風暴級別闖入香港400公里範圍，之後會轉往西南往越南方向移動。

在東北季候風及萬宜的共同影響下，星期一及星期二（11月19日）該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

本周初發熱帶氣旋警告信號。（經濟日報圖片）

打風預測丨本周本港氣溫逐步下降

此外，本週初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。而星期一及星期二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。

天文台呼籲市民請採取適當預防措施。同時，預料本周本港氣溫逐步下降，中期間中有雨，最低氣溫降至19度或以下，市民請留意天文台最新預測。

萬宜今晚進本港800公里範圍。

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