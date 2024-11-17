機場三跑馬拉松．圖輯｜賽事雨中開跑　有跑手與飛機「鬥快跑」

▲ 賽事跑道旁有飛機停泊。（朱永倫攝）

「機場·渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」今早（17日）在微雨中開跑，共有1.2萬人參加。

賽事舉行期間，機場如常運作，跑手們在飛機升降伴隨下完成賽事，有參加者亦把握機會與停泊在旁的飛機合照。

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參加10公里賽的吳先生表示，他本身從事機場三跑工程相關工作，故特意參加比賽，滿意成績達標。他認為現場氣氛良好，很多人向輪椅參賽者打氣更是十分窩心；並說微雨天氣未有構成大影響，反而「涼浸浸更好跑」，希望香港未來舉行更多跑步比賽。

饒先生同樣參加10公里賽，形容能在跑道比賽非常難得，「驚（之後）冇機會嚟」，比賽時更親眼目睹有飛機在旁邊升降，笑言

諗住跑得快過佢（飛機），點知唔得。

饒先生續稱，雖然今早下微雨，但10時半起步時已停雨，跑道情況較想像中好，「唔會話有水氹、水漬，都好好跑。」

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不過，與饒先生同行的林先生坦言不滿意成績，除了飛機在旁邊升降較嘈吵，亦認為大會安排不善，導致跑手賽前需淋雨1小時，影響發揮，「9點幾入到去，等咗1個鐘，淋雨又冇瓦遮，成身濕晒，而且好肚餓。」他建議大會未來在比賽增設帳篷，供跑手避雨及遮蔭。

另一名林先生同樣反映賽前面對淋雨狀況，但仍對能夠參賽感高興，因是一生人一次的難得機會，「當初知道抽中非常開心」。他又形容賽事氣氛熱烈，終點有很多人歡呼。

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首場女子精英組比賽於早上8時10分起步，最終由來自肯亞的洛伊斯·切芒（Loice Chemung）以30分25秒首名衝綫，惜未能突破世界紀錄；其後十公里挑戰組於8時半起步；機場領袖盃則於10時開跑，由田總執委會副會長呂錦豪首名衝綫。

餘下賽事包括10公里輪椅賽1及2組分別將在10時20分和11時20分開跑；10公里1及2組分別將在10時半和11時半開跑；5公里挑戰組和3公里就會在下午12時半和1時半舉行。所有賽事料約下午2時15分結束。

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