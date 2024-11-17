陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞

▲ 陳凱琳稱，與鄭嘉穎當年拍拖時常行超市。

【陳凱琳 / 鄭嘉穎 / 香港小姐】港姐陳凱琳（Grace）昨日（15/11）出席超市活動，她並回憶稱與丈夫鄭嘉穎當年拍拖時常行超市。同時，她回應近日婚變傳聞指：「這不是事實。」

昨日，Grace現身超市宣傳活動，並十分識做地表示：「始終兩個都係藝人，出街都會擔心畀人影到。但係我哋又好渴望，可以做啲日常做到嘅事，就係兩個人行吓超市。」

她並笑言拍拖時，總是選購紅酒、芝士等，為兩人晚餐作準備。至於現在成為人妻，稱：「而家結了婚，有小朋友，行超市就變得好忙，又要買小朋友食的，又要買我們自己想食的，GREAT就有齊晒，大人小朋友都鍾意嘅嘢。」

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港姐冠軍丨謠傳鄭嘉穎夫妻婚變

另外，近期內地網上「內容農場」不少發謠言指鄭嘉穎夫妻婚變，如「陳凱琳含淚宣告離婚」、「揭鄭嘉穎真面目」等，引發粉絲熱議，甚至有人信以為真罵鄭嘉穎。

Grace對此無奈地否認，稱傳聞都是純屬無中生有的炒作：「可能有人想製造話題，這不是事實」。好指自己入行11年，對這類炒作已屢見不鮮，而且為了不讓這類新聞影響心情，自己選擇少看甚至不看，並強調不會因謠感憤怒，也希望外界抱持理性，不要亂罵鄭嘉穎。

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