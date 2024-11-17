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黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黃翠如淚流滿面宣布懷孕，首度透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/懷孕】43歲黃翠如跟蕭正楠結婚6年，近日黃翠如被指懷有身孕，今日 （11月17日）黃翠如於社交網正式公佈有喜，更自揭早年曾經流產。

黃翠如有喜｜含淚宣布造人成功

從黃翠如分享的短片所見，拿著胎兒超聲波片的黃翠如感動至淚流披面，另一短片見她眼濕濕地拿著驗孕棒，當她將驗孕棒遞給老公蕭正楠看時，阿蕭激動到掩面。

翠如於帖文開首寫道：「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。」

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黃翠如有喜｜捱過流產艱難時刻

接著黃翠如透露曾歷小產：

我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。

幸而翠如走出流產陰霾，最終懷上身孕：「這一年，很意外地，神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝您們。」

最後翠如鼓勵一眾曾歷流產的女性，正能量滿滿，她寫道：「把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活𥚃，尋找到希望。願祝福降予每個家。」

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不少圈中人也留言送上祝福，閨蜜連詩雅說：「Yay!!!!!play date with Camila 😘😘😘 congrats jei，happy family love uuuu」，同劇拍檔楊茜堯即說：「好開心吖恭喜阿妹」以及袁偉豪留言：「最好嘅安排會為你們安排的」。

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黃翠如有喜｜結婚6年屢傳造人成功

上月，黃翠如現身劇集《黑色月光》宣傳活動，身穿白色鬆身裙兼平底鞋的她，落樓梯時小心翼翼，充滿孕味，當媒體問及是否懷孕，她避談只說「睇天啦」，又稱有好消息會通知大家。

至於老公蕭正楠跟翠如口徑一致：「如果有好消息一定會通知大家。」蕭正楠大爆翠如口味變，原本不嗜辣的她，近日每次吃粉麵也愛加辣油。

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