  • 26°C
香港時間：20241117日 (日) 16:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財爺網誌︱互聯互通十周年　陳茂波：港已成國際資金配置、買賣內地金融產品首選地

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

陳茂波指，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。(財爺網誌圖片)

「互聯互通」啟動十周年，財政司司長陳茂波今日（17日）指，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地；會繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。

陳茂波今日（17日）在網誌回顧「互聯互通」成果時說，內地投資者南向買賣港股，今年首三季度平均每日成交額達380億元，與2014年相比，增長了40倍，佔港股市場成交總額的16.9%。港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

三個主軸需要繼續抓緊  推動「互聯互通」深化

未來在推動「互聯互通」進一步深化發展上，陳茂波說，有三個主軸需要繼續抓緊。第一，繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。即除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場，滿足國際及內地投資者多元化的資產配置需要。香港正努力加強與全球南方市場的連結，包括爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品。

第二，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用。他指，會在「互聯互通」的基礎上，進一步豐富產品類別、擴大標的範圍，在風險可控下不斷推動各種政策和產品創新，貢獻國家發展。

第三，善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。他指，過去幾年，由「債券通」到「互換通」，以至推動人民幣股票交易櫃台納入「港股通」等，都有利豐富離岸人民幣投資產品的類別和風險管理，讓離岸人民幣持有人有更多投資選項和風險管理工具，這有助推動更多投資和貿易以人民幣結算，並提升人民幣作儲備貨幣的份額。

本周將舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」

另外，他透露，本周將舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」，峰會將有數百位國際金融機構的高層管理人員出席，包括超過100位集團主席或行政總裁。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

相關文章

財爺外訪｜陳茂波：港能為「全球南方」基建和綠色項目提供資本支持　及證券化貸款
12:00 2024/10/30
財爺外訪｜陳茂波：港能為「全球南方」基建和綠色項目提供資本支持　及證券化貸款
財爺網誌︱陳茂波：正與「未來投資倡議研究所」商討明年在港舉辦第二屆亞洲峰會
15:58 2024/11/03
財爺網誌︱陳茂波：正與「未來投資倡議研究所」商討明年在港舉辦第二屆亞洲峰會
工商界座談會︱夏寶龍親自南下提六要求　一文看清官員期望、工商界回應
23:53 2024/11/08
工商界座談會︱夏寶龍親自南下提六要求　一文看清官員期望、工商界回應
經濟發展｜陳茂波：多17間重點企業落戶香港　本港全年經濟增長料處原預測區間下限
16:06 2024/11/10
經濟發展｜陳茂波：多17間重點企業落戶香港　本港全年經濟增長料處原預測區間下限
英外交次官訪港｜葉劉：會面氣氛良好　狄志遠：無討論政治敏感議題
18:37 2024/11/15
英外交次官訪港｜葉劉：會面氣氛良好　狄志遠：無討論政治敏感議題

你可能感興趣

財爺外訪｜陳茂波：港能為「全球南方」基建和綠色項目提供資本支持　及證券化貸款
12:00 2024/10/30
財爺外訪｜陳茂波：港能為「全球南方」基建和綠色項目提供資本支持　及證券化貸款
財爺網誌︱陳茂波：正與「未來投資倡議研究所」商討明年在港舉辦第二屆亞洲峰會
15:58 2024/11/03
財爺網誌︱陳茂波：正與「未來投資倡議研究所」商討明年在港舉辦第二屆亞洲峰會
工商界座談會︱夏寶龍親自南下提六要求　一文看清官員期望、工商界回應
23:53 2024/11/08
工商界座談會︱夏寶龍親自南下提六要求　一文看清官員期望、工商界回應
政治 陳茂波 防火牆 債券通 港股通 港元 香港 金融 人民幣 互聯互通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
有錢人｜有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？　哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
有錢人｜有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？　哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵