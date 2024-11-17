財爺網誌︱互聯互通十周年　陳茂波：港已成國際資金配置、買賣內地金融產品首選地

▲ 陳茂波指，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。(財爺網誌圖片)

「互聯互通」啟動十周年，財政司司長陳茂波今日（17日）指，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地；會繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。

陳茂波今日（17日）在網誌回顧「互聯互通」成果時說，內地投資者南向買賣港股，今年首三季度平均每日成交額達380億元，與2014年相比，增長了40倍，佔港股市場成交總額的16.9%。港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

三個主軸需要繼續抓緊 推動「互聯互通」深化

未來在推動「互聯互通」進一步深化發展上，陳茂波說，有三個主軸需要繼續抓緊。第一，繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。即除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場，滿足國際及內地投資者多元化的資產配置需要。香港正努力加強與全球南方市場的連結，包括爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品。

第二，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用。他指，會在「互聯互通」的基礎上，進一步豐富產品類別、擴大標的範圍，在風險可控下不斷推動各種政策和產品創新，貢獻國家發展。

第三，善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。他指，過去幾年，由「債券通」到「互換通」，以至推動人民幣股票交易櫃台納入「港股通」等，都有利豐富離岸人民幣投資產品的類別和風險管理，讓離岸人民幣持有人有更多投資選項和風險管理工具，這有助推動更多投資和貿易以人民幣結算，並提升人民幣作儲備貨幣的份額。

本周將舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」

另外，他透露，本周將舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」，峰會將有數百位國際金融機構的高層管理人員出席，包括超過100位集團主席或行政總裁。

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