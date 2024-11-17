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中大畢業禮︱校方一度宣布取消後復辦捱批　有學生親友改機票留港出席

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 3 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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中文大學畢業禮於今早（17日）在百萬大道補辦，校長段崇智在台上致辭。（陳靜儀攝）

受颱風桃芝影響，一度宣布取消的中文大學畢業禮，在學生聯署下臨時改期至今日（17日）補辦。多名應屆畢業生均表示樂見校方決定補辦畢業禮，惟不少人認為校方處理手法未如理想，更有畢業生同儕親友需更改機票離港。

翻譯系的陳同學批評指，其他院校、甚至中學的畢業禮當遇上突發情況均會後補，但對於中大在學生主動爭取後才將畢業禮延期舉行，認為事件荒謬，指學校應有詳細的後備方案。他續說，有同學身處外地的親友原定上周三（13日）專程來港，短暫短留兩天參加畢業禮，因校方改期過於倉卒，不得不臨時押後離港日期。

中大畢業禮｜畢業生憶社運及疫情影響大學生活　「覺得校園受了傷」

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中大數學系畢業生周同學認為，當日校方公布消息時只提及畢業禮被取消，並無提及任何後續安排，就連安撫畢業生的舉動亦沒有，對此感到詫異。同為數學學系的黃同學則表示，家人因工未能出席原定周四舉行的畢業禮，但在陰差陽錯下家人可以出席今日畢業禮，對此感到高興。

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記者：何畯新

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