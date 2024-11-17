APEC｜李家超：向習近平匯報香港經濟和發展情況　獲對方鼓勵

▲ 國家主席習近平（左一）和李家超（右一）進行會議。（政府新聞處圖片）

特首李家超總結在秘魯的亞太經合組織（APEC）峰會行程，稱有三大成果，包括開拓南美市場機遇；又稱會議期間向國家主席習近平匯報香港的經濟和發展情況，習近平對香港情況很了解，得到對方鼓勵並受到啟發。

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李家超出席APEC亞太經合組織領導人非正式會議，他的位置安排在習近平的左邊，兩人在會議前短暫交談，期間亦有與習近平交流。他說，向習近平匯報了香港的經濟發展情況，形容習近平一直關心香港，「他對香港情況很了解，亦給予我鼓勵。在與習主席的交流中，他有談及秘魯的文化、農業資源，亦有談及中國的農業發展。我們也有談及秘魯錢凱港的建造及運作，對航運物流及供應鏈發揮的作用及貢獻，我深受啟發，多謝主席的關心及指導。」

亞太經合組織領導人非正式會議完結後大合照，習近平與李家超，分別在秘魯總統兩側，而美國總統拜登就安排在後排。

李家超總結在秘魯的亞太經合組織（APEC）峰會行程，有三個成果。第一，展示和重申香港在推動區域經貿合作，開拓多元發展機遇的參與和積極性；第二，為香港發掘於南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇。香港與秘魯在會議期間簽訂了《自由貿易協定》；第三，透過APEC會議，加強與東盟的關係，同時與更多經濟體加強建立貿易網絡。

繼與秘魯簽訂了《自貿協定》，李家超說，香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定的談判，進一步促進雙向投資經濟發展。「太平洋聯盟」由智利、秘魯、哥倫比亞和墨西哥組成，他說，會探討和「太平洋聯盟」商討《自貿協定》，進一步開拓在拉丁美洲的新增長點。



昨日，李家超分別與馬來西亞總理、越南國家主席、新加坡總理舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見。他指，大家都同意推動經貿合作，人民往來和多元發展，香港正計劃在馬來西亞設立的經貿辦，亦正逐步增加與不同東盟國家的直航航班，擴大人民往來。至於《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），李家超指，與三位東盟國家領導已不止一次接觸，都表示繼續支持香港加入RCEP。

被問到下屆APEC，會否親自前往南韓？李家超指，特區政府一定會出席APEC的會議，「而若沒有任何日程方面的問題，我亦會積極參與。」

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