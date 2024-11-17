  • 26°C
香港時間：20241117日 (日) 19:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

APEC｜李家超：向習近平匯報香港經濟和發展情況　獲對方鼓勵

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

國家主席習近平（左一）和李家超（右一）進行會議。（政府新聞處圖片）

特首李家超總結在秘魯的亞太經合組織（APEC）峰會行程，稱有三大成果，包括開拓南美市場機遇；又稱會議期間向國家主席習近平匯報香港的經濟和發展情況，習近平對香港情況很了解，得到對方鼓勵並受到啟發。

點擊圖片放大

李家超出席APEC亞太經合組織領導人非正式會議，他的位置安排在習近平的左邊，兩人在會議前短暫交談，期間亦有與習近平交流。他說，向習近平匯報了香港的經濟發展情況，形容習近平一直關心香港，「他對香港情況很了解，亦給予我鼓勵。在與習主席的交流中，他有談及秘魯的文化、農業資源，亦有談及中國的農業發展。我們也有談及秘魯錢凱港的建造及運作，對航運物流及供應鏈發揮的作用及貢獻，我深受啟發，多謝主席的關心及指導。」

亞太經合組織領導人非正式會議完結後大合照，習近平與李家超，分別在秘魯總統兩側，而美國總統拜登就安排在後排。

李家超總結在秘魯的亞太經合組織（APEC）峰會行程，有三個成果。第一，展示和重申香港在推動區域經貿合作，開拓多元發展機遇的參與和積極性；第二，為香港發掘於南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇。香港與秘魯在會議期間簽訂了《自由貿易協定》；第三，透過APEC會議，加強與東盟的關係，同時與更多經濟體加強建立貿易網絡。

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

繼與秘魯簽訂了《自貿協定》，李家超說，香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定的談判，進一步促進雙向投資經濟發展。「太平洋聯盟」由智利、秘魯、哥倫比亞和墨西哥組成，他說，會探討和「太平洋聯盟」商討《自貿協定》，進一步開拓在拉丁美洲的新增長點。

昨日，李家超分別與馬來西亞總理、越南國家主席、新加坡總理舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見。他指，大家都同意推動經貿合作，人民往來和多元發展，香港正計劃在馬來西亞設立的經貿辦，亦正逐步增加與不同東盟國家的直航航班，擴大人民往來。至於《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），李家超指，與三位東盟國家領導已不止一次接觸，都表示繼續支持香港加入RCEP。

被問到下屆APEC，會否親自前往南韓？李家超指，特區政府一定會出席APEC的會議，「而若沒有任何日程方面的問題，我亦會積極參與。」

 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

APEC︱李家超抵利馬準備出席APEC會議　將與秘魯簽自由貿易協定
15:36 2024/11/14
APEC︱李家超抵利馬準備出席APEC會議　將與秘魯簽自由貿易協定
APEC｜李家超機場迎接國家主席習近平　二人短暫交談
15:10 2024/11/15
APEC｜李家超機場迎接國家主席習近平　二人短暫交談
RCEP｜李家超︰若香港加入RCEP　將為成員國帶來廣泛利益
21:08 2024/09/10
RCEP｜李家超︰若香港加入RCEP　將為成員國帶來廣泛利益

你可能感興趣

APEC︱李家超抵利馬準備出席APEC會議　將與秘魯簽自由貿易協定
15:36 2024/11/14
APEC︱李家超抵利馬準備出席APEC會議　將與秘魯簽自由貿易協定
APEC｜李家超機場迎接國家主席習近平　二人短暫交談
15:10 2024/11/15
APEC｜李家超機場迎接國家主席習近平　二人短暫交談
RCEP｜李家超︰若香港加入RCEP　將為成員國帶來廣泛利益
21:08 2024/09/10
RCEP｜李家超︰若香港加入RCEP　將為成員國帶來廣泛利益
RCEP 亞太經合組織 自由貿易協定 習近平 APEC 美國 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞
陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號