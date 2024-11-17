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港府聲明｜譴責「黎智英海外國際法律團隊」抹黑　港府：單獨監禁是根據黎智英意願

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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港府強調，黎智英單獨監禁的安排，多年來是根據其意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。。(資料圖片)

特區政府今日（17日）指，就黎智英涉及《港區國安法》的案件及相關羈押安排，所謂「黎智英海外國際法律團隊」近日再次發布虛假信息和作出抹黑，予以譴責，並發聲明澄清相關事宜，以正視聽。

港府強調，黎智英單獨監禁的安排，多年來是根據其意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。發言人批評，所謂的「黎智英國際法律團隊」及其他反華分子就黎智英被單獨監禁的失實言論，完全是歪曲事實的捏造及卑劣的政治操作，企圖籍此抹黑及攻擊特區政府，用心險惡，行為可恥。

發言人指出，黎智英方面早已公開澄清，從沒有給予指示該所謂的國際法律團隊代其行事，可見該所謂國際法律團隊的公信力早已存疑，而黎智英真正的代表律師近日已作出澄清，表明黎智英在獄中獲適切治療及待遇，該所謂國際法律團隊卻繼續蓄意發布虛假信息，更誤導聯合國及濫用其機制，實在令人震驚。

促聯合國工作組應公正、客觀履職

港府指出，聯合國的相關工作組基於一系列虛假和誤導的指控，對香港特區作出毫無根據的批評和結論，對此表示反對，並促請該工作組應公正、客觀履職，並尊重香港特區的獨立司法權，防止有人濫用聯合國機制干預正在香港特區進行的司法程序，違背建基於國家主權平等和不干涉原則的《聯合國憲章》的精神。

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