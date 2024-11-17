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強積金｜積金局主席指積金易供款不翼而飛非事實　運作初期難避免技術磨合

社會

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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（資料圖片）

近日有「積金易」用戶反映系統出現多項問題，積金局主席劉麥嘉軒今日（17日）回應指，有人稱使用「積金易」後強積金供款「不翼而飛」，必須澄清這並非事實；「積金易」團隊已個別就每宗個案跟進，並採取額外措施。

劉麥嘉軒在網誌上表示，「不翼而飛」之說，只是個別帳戶資料未能及時更新於平台上用戶頁面，據積金局了解，由於僱主及計劃成員，未完全熟習使用「積金易」的電子功能，例如供款時輸入的資料不完整，或未完全符合系統的要求，故導致已收取的供款，未能及時顯示於平台上用戶頁面。

她又指出，「積金易」是一個極為龐大系統，在推行上，並沒有太多先例可供借鑒，在運作初期出現個別技術磨合情況，難以避免，積金易團隊知道有用家在使用平台時遇上困難，有責任從多方面，包括即時支援、教育宣傳、加強溝通等竭力幫助。

她強調，現時平台運作上，出現了個別事件，雖然不是系統問題，但任何會影響僱員強積金權益的情況，都不能接受。積金局、積金易公司及積金易項目承辦商電訊盈科企業方案，都責無旁貸，必須竭力確保運作暢順。

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