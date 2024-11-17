中大畢業禮｜畢業生憶社運及疫情影響大學生活　「覺得校園受了傷」

▲ 中大於風雨中補辦畢業典禮。（陳靜儀攝）

中文大學畢業禮先因颱風桃芝影響下宣布取消，在師生聯署後延至今日（17日）補辦，在場不少畢業生身穿畢業袍，與親友一同拍照留念。

有畢業生難忘過去數年大學生活受到社會事件及疫情影響，亦有畢業生認為中大校長段崇智處事應更顧及學生感受。

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中大精算系畢業生Ruby於2019年入學，當初因中大獨有的書院制和環境山清水秀而選讀，並加入崇基學院。她坦言曾對大學生涯感到擔憂，稱當年入學時社會情況不穩，先後經歷反修例事件及新冠疫情，期間不少課堂及活動均被取消，擔心因此失去大學生活。

對於中大曾被標籤為「暴大」，Ruby亦憶述在反修例事件期間，崇基學院外曾有一段路的路磚被剷光，每次走過時都感到難過，「覺得大學校園受了傷」，而路面修復後一切如沒有發生過一樣，對今日新生來說可能已經沒有太大感受，但對於在2019年入學的學生來說，無論如何都會長存在他們記憶之中。

▲ Ruby憶述過去數年大學生活受到社會事件及疫情影響。（陳靜儀攝）

此外，對於段崇智將於明年1月離任校長一職，多名畢業生受訪均稱對段崇智沒有太大感覺，有人形容「在新聞見到校長比起現實見得更多」，認為他任內處理校政風波未如理想，又以最近的畢業禮事件為例，指校方應有充足的後備方案且須更加迅速應對；但亦有人表示理解校長的角色「難做」，對上要應付管理層，對下亦要應付學生，但亦指段崇智應更顧及學生感受。

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記者：何畯新