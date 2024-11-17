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毅行者｜今結束共8人不適送院　正生舊生獨力完成百里毅行喻人生會有跌倒轉折

社會

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湯家誠以35小時30分鐘完成100公里活動。（受訪者提供）

一連三日的「樂施毅行者2024」今（17日）結束，活動因天雨路滑，引起安全爭議，樂施會指活動期間共接獲8位毅行者申報不適而需送院治療，分別為5男3女，年齡介乎20歲至55歲，全部已出院；而100公里組別的2,916位參賽者中，最終有2,022位成功完賽，今年首設、共有1,224人參與的40公里組別，則有581位完成活動。

獨自完成100公里賽、佛教筏可紀念中學及正生書院舊生湯家誠指，隊友在30多公里時均因傷退賽，需要獨自繼續餘下的路程；提到自己無跑山經驗，亦無相關的裝備，是次參與毅行者只有一對跑鞋及一枝電筒，也無帶備更換的衣物，連登山杖也是筏可校長提供，所幸沿途一直有其他參加者支援及鼓勵，如提供食物、教導防止滑倒的姿勢及技巧等，助自己順利完賽。

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他指，受到天雨影響，沿路均非常滑，自己入夜時滑倒數次，手臂也因而撞腫，現時抬起也會痛，可以理解其他人退賽，「但我知道自己嘅目標同方向，好想完成賽事，想為退出嘅隊友撑住，所以會不斷提醒自己，我做得到，都唔想之後後悔；而且我知道隻腳仲ok，退出呢兩個字太遙遠。」

他億述自己越走越有動力，「尤其係清晨咁啱行到大帽山，見到日出會覺得又係新開始，離目標又近一步」，最終走到終點他也不禁喜極而泣，「完成後拎起獎牌，嗰種感覺係痛苦（腳痛），但都開心到流眼淚。」

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湯家誠以此100公里比喻自己的人生，「最初行唔好，途中會跌低，但慢慢行，靠意志力平復心情同心態，會有轉折，可以上返嚟，最終都可以達到終點」，也希望鼓勵身邊人勇於踏出第一步去挑戰，「其實你係可以架。」

匡智獅子會晨崗學校體育科主任施Sir今年帶領4位輕度智障及有自閉症的學生參與100公里組，最終以46小時46分鐘完成。他賽後指，下雨令路況很差，滿是泥濘，像是踩在牛油上，隨行老師要搭著學生的手一步一步下山，及教導他們即使跌倒也不會受傷的技巧，讚揚學生意志十分堅毅，從無提出過放棄。

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