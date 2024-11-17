兒童健康｜9成劏房兒童有脊骨脊椎問題　部分在家要屈著身做功課

▲ 調查指9成劏房兒童有脊骨脊椎問題。（香港社區組織協會提供）

調查發現，九成居於劏房等不適切居所的兒童有不同程度的脊骨脊椎問題，其中逾7成半頸椎傾斜角度不達標。團體建議引入兒童優先原則，將3至12歲兒童列入公屋優先安置的行列等。

香港社區組織協會與香港脊骨神經科醫學院基金合作，在9至11月期間訪問503為貧窮兒童，並為234位兒童檢查脊骨，發現逾8成受訪兒童居於不適切居所，如劏房、板間房及天台屋等，絕大部分面積介乎51至200平方呎，近7成半家中沒有書桌及學習地方，要在床上、櫈子、飯枱上做功課。

調查也顯示，近3成童表示要屈著身做功課、1成表示不能坐直身，亦有九成兒童有不同程度的脊骨脊椎問題，肩部不平衡、頸椎傾斜角度不達標及盤骨傾斜角度不達標的分別有44.4%、75.2%及42.3%。其中更有13名而兒童懷疑患有脊柱側彎，需轉介至詳細檢查。

調查亦支持，有8成受訪兒童表示不喜歡目前自己居住的地方，主要因活動空間不足、居住環境惡劣不安全、空氣混濁且光線不足等。亦有逾8成半兒童，認為惡劣的居住環境阻礙其生活作息和學習質素，逾半指影響個人精神健康，3成多表示影響個人體格健康，另逾六成反映有不同身體那個部位感到疲累或酸痛，如肩、頸、腳、腰等。

社區組織協會建議，引入兒童優先原則將兒童列入公屋優先安置的行列，同時為正輪候公屋的兒童家庭提供租金津貼，將「現金津貼試行計劃」恆常化，亦建議為低收入劏房住戶推行改善家居援助計劃，以及增設社區客廳及設立社區學習中心。另促政府加強檢查脊骨，提早學童脊柱側彎篩查並一年一檢及資助跟進治療。