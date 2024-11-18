吸海外生｜樹仁推大學先修課程收國際生　首屆取錄15人盼「自己學生自己搵」

▲ 樹仁大學9月開辦「大學先修課程證書（IFYP）」一年制課程，專收國際生。（梁薾心攝）

政府提出打造留學香港品牌，香港樹仁大學9月開辦「大學先修課程證書（IFYP）」一年制課程，專收國際生，首屆錄取15人。校方指院校競爭加劇，盼透過課程「自己學生自己搵」。

樹仁IFYP屬一年全日制課程，設英文、基礎普通話，以及數據科學等8個必修科，其中香港文化探索科將安排學生參觀大館及文武廟等；另設工商管理及心理學等7個選修科，學生須在下學期選讀其中兩科。

▲ 樹仁首席副校長孫天倫指私立大學數量上升，造成僧多粥少，故希望「自己學生自己搵」。（梁薾心攝）

凡在所有必修科合格、成績平均積點（GPA）達2.0或以上，並滿足語文水平要求等，即保證翌年9月可選擇入讀樹仁任何一個學士課程；惟倘想入讀其他院校，就須獲對方認證課程。

課程全年學費8萬元，包括提供宿舍，成績優異及品行良好者更可申請1萬元入學獎學金。申請者須持海外護照，並國際試如國際文憑大學預科課程（IB）考獲20分或以上，並在IELTS至少取得5分等。

課程設60個學額，校方無透露首年報名人數，僅稱已錄取15名來自南韓、印度、巴基斯坦及緬甸的國際生。樹仁首席副校長孫天倫指，國際化在大學評價佔分高，加上本港適齡學生減少同時，私立大學數量上升，造成僧多粥少，認為不可再被動等生育率及人口回升，故希望「自己學生自己搵」，自詡課程「平靚正」，已收到許多查詢，「肯定（下屆）多過15個（學生）」，若反應好或提升學額至100個，相信課程對其他有意打造留學香港品牌的院校具參考價值。

樹仁已增設祈禱室，並在兩間食堂提供清真食品，校方亦考慮租用或購買酒店改建宿舍。對於政府擬修訂《專上學院條例》，孫說不擔心被殺校，指過去3年收生逆市上升，今年錄取約1,600人，本科非本地生佔約兩成，以內地生為主，亦盼放寬上限至4成，與八大看齊。

▲ 樹仁增設祈禱室，並在兩間食堂提供清真食品。（梁薾心攝）

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