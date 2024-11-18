  • 24°C
香港時間：20241118日 (一) 00:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吸海外生｜樹仁推大學先修課程收國際生　首屆取錄15人盼「自己學生自己搵」

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

樹仁大學9月開辦「大學先修課程證書（IFYP）」一年制課程，專收國際生。（梁薾心攝）

政府提出打造留學香港品牌，香港樹仁大學9月開辦「大學先修課程證書（IFYP）」一年制課程，專收國際生，首屆錄取15人。校方指院校競爭加劇，盼透過課程「自己學生自己搵」。

樹仁IFYP屬一年全日制課程，設英文、基礎普通話，以及數據科學等8個必修科，其中香港文化探索科將安排學生參觀大館及文武廟等；另設工商管理及心理學等7個選修科，學生須在下學期選讀其中兩科。

樹仁首席副校長孫天倫指私立大學數量上升，造成僧多粥少，故希望「自己學生自己搵」。（梁薾心攝）

凡在所有必修科合格、成績平均積點（GPA）達2.0或以上，並滿足語文水平要求等，即保證翌年9月可選擇入讀樹仁任何一個學士課程；惟倘想入讀其他院校，就須獲對方認證課程。

課程全年學費8萬元，包括提供宿舍，成績優異及品行良好者更可申請1萬元入學獎學金。申請者須持海外護照，並國際試如國際文憑大學預科課程（IB）考獲20分或以上，並在IELTS至少取得5分等。

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

課程設60個學額，校方無透露首年報名人數，僅稱已錄取15名來自南韓、印度、巴基斯坦及緬甸的國際生。樹仁首席副校長孫天倫指，國際化在大學評價佔分高，加上本港適齡學生減少同時，私立大學數量上升，造成僧多粥少，認為不可再被動等生育率及人口回升，故希望「自己學生自己搵」，自詡課程「平靚正」，已收到許多查詢，「肯定（下屆）多過15個（學生）」，若反應好或提升學額至100個，相信課程對其他有意打造留學香港品牌的院校具參考價值。

樹仁已增設祈禱室，並在兩間食堂提供清真食品，校方亦考慮租用或購買酒店改建宿舍。對於政府擬修訂《專上學院條例》，孫說不擔心被殺校，指過去3年收生逆市上升，今年錄取約1,600人，本科非本地生佔約兩成，以內地生為主，亦盼放寬上限至4成，與八大看齊。

樹仁增設祈禱室，並在兩間食堂提供清真食品。（梁薾心攝）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

QS亞洲大學排名｜港大維持排第2位教大首度上榜　城大「撼贏」科大打入十大
18:00 2024/11/06
QS亞洲大學排名｜港大維持排第2位教大首度上榜　城大「撼贏」科大打入十大
SSSDP｜55個自資學士課程25/26學年納入計劃　應用學位課程資助學額增6%
17:07 2024/09/10
SSSDP｜55個自資學士課程25/26學年納入計劃　應用學位課程資助學額增6%
【傑出人士】張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士　讚辭：其名「嵌在市民記憶裏」
15:31 2023/11/27
【傑出人士】張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士　讚辭：其名「嵌在市民記憶裏」

你可能感興趣

QS亞洲大學排名｜港大維持排第2位教大首度上榜　城大「撼贏」科大打入十大
18:00 2024/11/06
QS亞洲大學排名｜港大維持排第2位教大首度上榜　城大「撼贏」科大打入十大
SSSDP｜55個自資學士課程25/26學年納入計劃　應用學位課程資助學額增6%
17:07 2024/09/10
SSSDP｜55個自資學士課程25/26學年納入計劃　應用學位課程資助學額增6%
【傑出人士】張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士　讚辭：其名「嵌在市民記憶裏」
15:31 2023/11/27
【傑出人士】張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士　讚辭：其名「嵌在市民記憶裏」
香港樹仁大學 大學 全日制課程 學士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞
陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
港鐵踎地女｜7名女子港鐵月台齊踎地　網民指咁做證明身體好？
港鐵踎地女｜7名女子港鐵月台齊踎地　網民指咁做證明身體好？