颱風萬宜｜一號戒備信號生效　至少維持至明早10時

▲ 一號戒備信號生效。

【打風 / 颱風 / 萬宜】一號戒備信號生效，天文台表示，按照最新預測，萬宜明早會在本港以南約400公里掠過，一號戒備信號會至少維持至明早（11月19日）10時。除非萬宜採取較為偏北的路徑或以較高強度靠近廣東沿岸，否則改發三號強風信號的機會較低。

過去數小時，萬宜以偏西方向橫過南海北部。隨著萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。與萬宜相關的雨帶會在明日逐漸影響廣東沿岸，該區雨勢漸轉頻密及有狂風。

今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料在今晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。

海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【06:20】

按照現時預測，萬宜今日（11月18日）仍與本港保持約400公里或以上的距離，預料本港日間尚未普遍吹強風，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

萬宜在過去數小時稍為減弱，但隨著萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，明日（11月19日）廣東沿岸風勢將逐漸增強。天文台會視乎萬宜與珠江口的距離、其減弱程度及本地風力變化，評估今晚至明日初時是否需要發出三號強風信號。

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颱風萬宜｜晚間漲潮升得特別高

今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。

預料維多利亞港的海水高度會在今晚至明日凌晨上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳則上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。

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