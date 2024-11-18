機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查

【周潤發/大腿腫塊/機場三跑十公里】69歲的周潤發，昨日(17日)偕一眾藝人好友參加機場三跑十公里賽，並以1小時17分10秒完成賽事。對於5月時被人發現大腿離奇現腫塊，他亦罕有回應最新情況，稱有變化，並指已約醫生檢查。

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雖然已年屆69歲，但周潤發與其實藝人如唐詩詠、方力申、吳業坤、許家傑和商台DJ當奴等，參加機場三跑十公里賽時，成績亦絕不遜色，由早上大約10時30分起步，輕輕鬆鬆便以1小時17分10秒完成賽事。他賽後更感恩天公造美:

今朝落雨好犀利，而家一滴雨都冇，有風好舒服，我哋志在參與，唔係要時間。

向來熱愛跑步的發哥更指未來希望以全馬為目標:

等我跑多幾個（半馬）先，如果有咁嘅能力都希望跑一個全馬，等到80歲先跑，10年時間，哈哈！

由於周潤發5月時於香港太平山跑步時曾被網民野生捕獲其大腿驚現離奇腫塊，令外界不少人擔憂他的健康情況。因此他昨天亦被傳媒再度問起腳上情況，他則回應大腿上的腫塊「乒乓波」已經變成「芝麻仔」，而且將會約醫生檢查。

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事實上，發哥早前與發嫂一同出席CHANEL時裝展時亦曾回應過有關健康的相關提問，當時他開玩笑指：

我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單。

發哥還稱可以接受手腳腫到似乒乓波大，但如果似網球就要入院，似菠蘿就入急症室。他之後又表示，網民可能有白內障看不清，强調那些肉球其實只是皮下脂肪，並不影響跑步，「有啲氣谷住係度！」，類似男士易患的小腸氣，只要跑完步就沒事。接著繼續開玩笑讓大家監督，表示如果大家見到他手腳腫得像菠蘿，就代表他一年沒有跑步。

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同場加映：4大健身貼士防疝氣

外科專科醫生劉卓靈曾接受TOPick訪問時指出，以往小腸氣問題多出現在老年人身上，主要因為腹部肌肉開始老化，導致腹壁變得薄弱鬆弛；但現今流行健身運動，如舉啞鈴、划艇、捲腹、深蹲等，若動作不正確及過分用力，都容易增加腹腔壓力，導致體內器官或組織跌出腹壁進入腹壁的缺口，令小腸突出，形成疝氣。

疝氣早期病徵不明顯，病情輕微者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會凸出一團軟組織在腹股溝，患者可能只要躺下，就不再感到疼痛，由於病徵對患者的生活質素不會有太大影響，所以不少人也會忽略其嚴重性。

劉卓靈建議，市民應避免過分用力做運動，尤其是針對腹部的運動要適可而止，不應重複做多次，假如開始出現病徵及疼痛，應該立即找醫生診治。

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同場加映: 周潤發與糖尿病的共處之道

周潤發曾自揭患有糖尿病，有時只會吃一頓飯。透過調整飲食，發哥有一套與糖尿病的共處之道，幫助他穩定血糖。

台灣營養師高敏敏亦在Instagram專頁發文，分享了發哥與糖尿病共處的4大飲食方針：有4種食物優先選擇進食， 可以幫助血糖平穩之餘，降低罹患心血管疾病的機率。

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