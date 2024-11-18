  • 25°C
香港時間：20241118日 (一) 11:24

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【周潤發/大腿腫塊/機場三跑十公里】69歲的周潤發，昨日(17日)偕一眾藝人好友參加機場三跑十公里賽，並以1小時17分10秒完成賽事。對於5月時被人發現大腿離奇現腫塊，他亦罕有回應最新情況，稱有變化，並指已約醫生檢查。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜飲水無味口淡淡？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲

雖然已年屆69歲，但周潤發與其實藝人如唐詩詠、方力申、吳業坤、許家傑和商台DJ當奴等，參加機場三跑十公里賽時，成績亦絕不遜色，由早上大約10時30分起步，輕輕鬆鬆便以1小時17分10秒完成賽事。他賽後更感恩天公造美:

今朝落雨好犀利，而家一滴雨都冇，有風好舒服，我哋志在參與，唔係要時間。

向來熱愛跑步的發哥更指未來希望以全馬為目標:

等我跑多幾個（半馬）先，如果有咁嘅能力都希望跑一個全馬，等到80歲先跑，10年時間，哈哈！

由於周潤發5月時於香港太平山跑步時曾被網民野生捕獲其大腿驚現離奇腫塊，令外界不少人擔憂他的健康情況。因此他昨天亦被傳媒再度問起腳上情況，他則回應大腿上的腫塊「乒乓波」已經變成「芝麻仔」，而且將會約醫生檢查。

點擊圖片放大
+7
+6

事實上，發哥早前與發嫂一同出席CHANEL時裝展時亦曾回應過有關健康的相關提問，當時他開玩笑指：

我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單。

發哥還稱可以接受手腳腫到似乒乓波大，但如果似網球就要入院，似菠蘿就入急症室。他之後又表示，網民可能有白內障看不清，强調那些肉球其實只是皮下脂肪，並不影響跑步，「有啲氣谷住係度！」，類似男士易患的小腸氣，只要跑完步就沒事。接著繼續開玩笑讓大家監督，表示如果大家見到他手腳腫得像菠蘿，就代表他一年沒有跑步。

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映：4大健身貼士防疝氣

外科專科醫生劉卓靈曾接受TOPick訪問時指出，以往小腸氣問題多出現在老年人身上，主要因為腹部肌肉開始老化，導致腹壁變得薄弱鬆弛；但現今流行健身運動，如舉啞鈴、划艇、捲腹、深蹲等，若動作不正確及過分用力，都容易增加腹腔壓力，導致體內器官或組織跌出腹壁進入腹壁的缺口，令小腸突出，形成疝氣。

疝氣早期病徵不明顯，病情輕微者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會凸出一團軟組織在腹股溝，患者可能只要躺下，就不再感到疼痛，由於病徵對患者的生活質素不會有太大影響，所以不少人也會忽略其嚴重性。

劉卓靈建議，市民應避免過分用力做運動，尤其是針對腹部的運動要適可而止，不應重複做多次，假如開始出現病徵及疼痛，應該立即找醫生診治。

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映: 周潤發與糖尿病的共處之道

周潤發曾自揭患有糖尿病，有時只會吃一頓飯。透過調整飲食，發哥有一套與糖尿病的共處之道，幫助他穩定血糖。

台灣營養師高敏敏亦在Instagram專頁發文，分享了發哥與糖尿病共處的4大飲食方針：有4種食物優先選擇進食， 可以幫助血糖平穩之餘，降低罹患心血管疾病的機率。

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章: 

健康隱憂｜周潤發手部疑有腫瘤 黎彼得爆影帝飲食習慣：真係見到都唔想食

CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷 首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院

網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」 疑再引健康隱憂

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」　疑再引健康隱憂
13:22 2024/07/10
網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」　疑再引健康隱憂
周潤發周柏豪走出負面情緒　醫生拆解焦慮症病徵
11:45 2017/06/05
周潤發周柏豪走出負面情緒　醫生拆解焦慮症病徵
【勇戰病魔】受周潤發啓發抗病15年奇蹟活下來 「漸凍人」前記者盼訪問發哥圓夢
17:14 2023/08/29
【勇戰病魔】受周潤發啓發抗病15年奇蹟活下來 「漸凍人」前記者盼訪問發哥圓夢

你可能感興趣

網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」　疑再引健康隱憂
13:22 2024/07/10
網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」　疑再引健康隱憂
周潤發周柏豪走出負面情緒　醫生拆解焦慮症病徵
11:45 2017/06/05
周潤發周柏豪走出負面情緒　醫生拆解焦慮症病徵
【勇戰病魔】受周潤發啓發抗病15年奇蹟活下來 「漸凍人」前記者盼訪問發哥圓夢
17:14 2023/08/29
【勇戰病魔】受周潤發啓發抗病15年奇蹟活下來 「漸凍人」前記者盼訪問發哥圓夢
健康問題 網絡熱話 機場 唐詩詠 周潤發 跑步

最高瀏覽

陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞
陳凱琳被傳「含淚宣布離婚」　Grace無奈回應與鄭嘉穎婚變傳聞
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
港鐵踎地女｜7名女子港鐵月台齊踎地　網民指咁做證明身體好？
港鐵踎地女｜7名女子港鐵月台齊踎地　網民指咁做證明身體好？