「健康快車」全港十八區推免費眼底病變篩查 倡「早發現、早治療」
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最後更新： 1 小時前
為提高公眾對眼健康的關注，「健康快車」將在全港十八區展開《健康快車免費眼底病變篩查》服務，讓市民「早發現、早治療」，免受眼疾之苦，同時減輕公共醫療系統負擔。
健康快車就《健康快車免費眼底病變篩查》服務舉行啟動儀式，衞生署署長林文健認為，健康快車在社區開展眼底病變篩查服務，對於市民防病是很重要。林文健表示，健康快車一直為內地貧困患者提供免費白內障手術，今次到香港社區推動眼部篩查，是很有意義的民生工程。
健康快車香港基金主席譚耀宗表示，隨著醫療科技的進步，現時眼底照片可通過人工智能分析，生成初步眼底病變檢查報告。健康快車正全面在內地及香港展開免費眼底病變篩查服務，希望更多市民受惠。
9%市民具潛在視神經類眼底病變風險
《健康快車免費眼底病變篩查》今年七月至十一月初率先在多區開展先導行動，迄今已利用全自動便攜式免散瞳眼底相機，為市民拍攝720張眼底照片，當中564張成功運用人工智能分析圖像，發現有9%市民有潛在的視神經類眼底病變風險、4%有黃斑類眼底病變，及1%有糖尿病視網膜病變。
健康快車創會主席方黃吉雯透露，未來一年健康快車將在全港十八區開展免費篩查服務，預計今年已可以為二千名市民服務，明年希望與更多團體合作，為市民展開篩查，如有需要可以增購眼底相機配合。
香港大學眼科學系臨床副教授施愷迪表示，部分眼疾早期並無病癥，讓人難以察覺。而且眼科檢查一般需要特別工具及儀器，健康快車的服務只需要拍攝眼底相交由AI分析，準確度高，讓有需要的市民早發現、早治療。
（特約）