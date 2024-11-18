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「健康快車」全港十八區推免費眼底病變篩查 倡「早發現、早治療」

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《健康快車免費眼底病變篩查》服務正式啟動，冀市民早發現、早治療，免受眼疾之苦。啟動儀式主禮嘉賓包括衞生署署長林文健(右二)、香港大學眼科學系臨床副教授施愷迪(右一)、 健康快車香港基金主席譚耀宗(左二)及 健康快車創會主席方黃吉雯(左一)。

為提高公眾對眼健康的關注，「健康快車」將在全港十八區展開《健康快車免費眼底病變篩查》服務，讓市民「早發現、早治療」，免受眼疾之苦，同時減輕公共醫療系統負擔。

健康快車就《健康快車免費眼底病變篩查》服務舉行啟動儀式，衞生署署長林文健認為，健康快車在社區開展眼底病變篩查服務，對於市民防病是很重要。林文健表示，健康快車一直為內地貧困患者提供免費白內障手術，今次到香港社區推動眼部篩查，是很有意義的民生工程。

健康快車香港基金主席譚耀宗稱眼底照片可通過人工智能分析，生成初步眼底病變檢查報告。

健康快車香港基金主席譚耀宗表示，隨著醫療科技的進步，現時眼底照片可通過人工智能分析，生成初步眼底病變檢查報告。健康快車正全面在內地及香港展開免費眼底病變篩查服務，希望更多市民受惠。

9%市民具潛在視神經類眼底病變風險

《健康快車免費眼底病變篩查》今年七月至十一月初率先在多區開展先導行動，迄今已利用全自動便攜式免散瞳眼底相機，為市民拍攝720張眼底照片，當中564張成功運用人工智能分析圖像，發現有9%市民有潛在的視神經類眼底病變風險、4%有黃斑類眼底病變，及1%有糖尿病視網膜病變。

健康快車創會主席方黃吉雯冀明年與更多團體合作展開眼底病變篩查。

健康快車創會主席方黃吉雯透露，未來一年健康快車將在全港十八區開展免費篩查服務，預計今年已可以為二千名市民服務，明年希望與更多團體合作，為市民展開篩查，如有需要可以增購眼底相機配合。

香港大學眼科學系臨床副教授施愷迪表示，部分眼疾早期並無病癥，讓人難以察覺。而且眼科檢查一般需要特別工具及儀器，健康快車的服務只需要拍攝眼底相交由AI分析，準確度高，讓有需要的市民早發現、早治療。

（特約）

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