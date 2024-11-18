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朱智賢謝東閔分手丨宣布分手結束8年情　謝東閔曾稱視朱智賢為人生伴侶

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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朱智賢與謝東閔分手結束8年情。

【朱智賢 / 謝東閔 / 分手】朱智賢謝東閔拍拖8年，可是二人在昨晚卻共同於社交平台宣布分手，發文稱：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」

謝東閔與朱智賢疆起經歷不少風浪，在2020年，朱智賢與人夫黎振燁發生車廂密會，勾引人夫兼「派帽」令朱智賢形象插水，而謝東閔當時陪女友出席記者會公開道歉，謝東閔更表示會陪伴對方走過難關。

謝東閔解釋離開TVB真正原因　直認視朱智賢為人生伴侶

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朱智賢謝東閔分手丨先後離開TVB

近年，朱智賢及謝東閔先後離巢TVB外闖，而謝東閔在今年9月接受商業一台節目《星光背後》訪問更稱歡迎外間邀約二人情侶檔上陣工作，他還表示已視對方為人生伴侶，稱：「拍得8年拖，當然適合啦，大家都太耐，而家已經變咗係好好朋友，又好似屋企人咁嘅感覺！」但他表示對婚事一切順其自然。

至於朱智賢其後出席活動時，被問到何時結婚，當時她有點錯愕地稱，與謝東閔沒特別討論此話題。

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朱智賢謝東閔分手丨突然取消生日飯

不過，6月生日的朱智賢因為朋友眾多，所以今年生日飯局由6月排到7月，她也不時騷出生日飯局照，可是在7月，朱智賢卻突然指家中發生事取消所有生日慶祝，並稱大家有心便可，不用再約吃生日飯。

同時，她之前騷出的生日照都沒男友謝東閔，而且連日又不斷上載搬屋照片，由此令一直惹猜測與謝東閔同居的她搬出愛巢，已令人懷疑她與男友感情生變，但她當時接受傳媒訪問時否認情變，卻不願透露究竟家中發生了甚麼事。

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謝東閔宣布離開TVB　結束14年賓主關係：希望將來再見

朱智賢突然取消所有生日慶祝　忙於搬家疑與謝東閔情變

宅男女神丨朱智賢被指派福利不及以前大方　用一句話回覆網民展幽默感

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