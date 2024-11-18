反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手

【惠康/反攻內地超市/限時優惠/買牙膏送行李箱】隨著內地連鎖超市進軍，香港的零售市場競爭愈來愈激烈。惠康近日推出新招以應對市場挑戰，以「買4支牙膏送行李箱」期間限定優惠引起網民關注並稱：「呢個咩世界！」

買牙膏送行李箱｜反攻內地超市

近月內地連鎖超市好特賣攻入香港2個月便開4間分店，登陸奧海城、荃灣海之戀、葵芳和上水，現在又迎來第五間分店殺入將軍澳！好特賣一直主打平價貨，香港分店的價格亦與內地相若，包括︰$2零食、$3可樂、$5保礦力和$8百力滋等。

惠康這次限定優惠在過去的周末（星期五至日）推出，消費者只需購買4支高露潔單支裝牙膏，即可獲得一個價值$299高露潔，20吋行李箱及一條德寶印花蘋果木味衛生紙（10卷裝）。優惠一推出，便迅速引發網民的搶購熱潮，很多消費者在FB「超市關注組」討論區留言表示，網購的產品在短時間內已經售罄。

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買牙膏送行李箱｜快閃優惠惹爭議

快閃優惠引來大批網民於討論區留言，「網購今早都有貨，下午已送哂了！我前日買了，今日收貨。」、「咁多地方都有，但南區就唔見有」、「想看都冇得看」、「呢個咩世界！」然而，送行李箱亦惹網民質疑，「送的東西怎會是靚嘢？一陣旅行時拖拖下爛咗，仲大鑊。」、「但喼質量真係好差，睇完實物都冇買」更有網民指出行李箱的質量不如預期。

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反攻內地超市｜疑借助優惠谷銷量

惠康並非首次推出類似的期間限定優惠，早前也曾有過買牙膏送即食麵、洗頭水等日用品的活動，這些產品的總價值往往超過牙膏本身。有網民分析，這樣的市場策略可能是牙膏品牌為了提升銷量而採取的手段，「因為牙膏公司想要取得市場調查公司報告銷量冠軍做宣傳，所以取巧走灰色地帶用呢招。」

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資料來源︰Facebook超市關注組

