失眠困擾︱不忿年輕時被老闆責駡　70歲翁記仇失眠32年再致患上另一病

▲ 不忿年輕時被老闆責駡 70歲翁記仇失眠32年再致患上另一病

【失眠／記憶力衰退／安眠藥／助眠方法／抑鬱症】好大怨氣！打工仔被老闆責駡是再正常不過，但内地一名老翁卻因此鬱結於心，導致失眠32年且記憶力衰退，患上另一疾病，每晚只能靠藥物入睡。

最新影片：

據内地媒體報道，家住鄭州的一名70歲老翁，年輕時因工作原因被老闆責駡；明明錯不在他卻被怪罪，於是自此記仇長達32年，每晚回想起來都氣得無法入睡：

越想越氣，生氣工作上的事。本身不怨我，單位領導後來連我也處理了，就因為這生氣，這是心病，失眠30多年了。

耿耿於懷的老翁鬱結成疾，每日必須依靠藥物才能入睡。他也為此去了多間醫院求醫，但失眠的問題始終沒法解決，甚至他的記憶力也一直在減退，出現了帕金遜症狀。河南中醫院骨科主任醫生牛朝陽證實，老翁「因失眠導致了帕金遜病」。

醫生建議，老翁接受治療同時應放寬心態，尤其是入睡前應盡量避免情緒激烈波動。老翁幾經思考，最終決定放過自己，願意積極配合治療，爭取能早日睡個好覺。

網民熱議：何必呢

老翁的經歷曝光後引起網民熱議，大家都覺得，為老闆生悶氣近半輩子是非常不值得：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：失眠勿濫用安眠藥

本港精神科專科苗延琼醫生曾指出，失眠可分為原發性及繼發性兩種。原發性失眠是指沒有明顯的誘因而導致的睡眠障礙，而繼發性失眠則有機會是由其他情緒疾病，如抑鬱症、焦慮症、躁鬱症有關所引起的。

要正確判斷失眠的類型，必須要深入了解、評估患者是否存在焦慮、情緒低落或藥物濫用等問題，才可作針對性的治療。對於原發性失眠，醫生可以考慮使用藥物來幫助改善睡眠症狀；對於繼發性失眠，則需要針對根本原因進行治療，很多情況下，單純使用安眠藥未必有太大幫助。

苗醫生進一步指出，部分失眠患者甚至會濫用安眠藥，患者有時甚至會一晚服用數十片。可是，長期濫用安眠藥會導致白天嗜睡、夜晚睡眠節律紊亂，甚至對藥物產生依賴，延遲對情緒根源的治療，造成一種惡性循環。

即睇4大天然助眠方法：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：柏金遜症4大症狀

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，好發於年老者，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，本港腦神經專科醫生馮斌熙指，大多柏金遜症是原發性的，但發原不明，其機制是由於腦幹內的「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine），令腦部指揮肌肉活動的功能受損，導致患者的活動受阻。

目前，全港估計約有1.2萬患柏金遜症，普遍於50至70歲初次發病，所以有不少人以為柏金遜症是老人病，但實際約有一成病人在40歲前發病。馮醫生提醒，年過40歲人士如出現初期柏金遜症徵狀，便應及早求診治療。因當病情發展至晚期，患者會出現較嚴重的活動障礙，部分人會出現認知障礙，如變得健忘等。另方面，此症除影響患者的活動能力外，還可能導致情緒問題：

大部分患者可維持思想及認知能力正常，卻不能控制身體，須由別人照顧，因而感到沮喪和絕望。於壯年時發病的在職人士來說，壓力及憂慮更大，繼而誘發抑鬱症或焦慮症。

醫生指，抑鬱症常見症狀包括性格改變、失去動力、常情緒低落等，然而柏金遜症患者的抑鬱症狀不太明顯，如無故於凌晨醒來、胡思亂想、動作遲緩等，故易被忽略，卻可嚴重影響病人和家屬的生活，甚至令家屬因照顧患者的壓力而同時患上情緒病。

馮醫生表示，雖然現時仍沒有根治此症的方法，但透過藥物、手術及其他輔助性治療，可以有效改善症狀。對柏金遜症患者而言，運動是「良藥」。恆常做運動習慣，可以預防及減輕因僵硬而引致的其他併發症。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5