  • 25°C
香港時間：20241118日 (一) 15:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失眠困擾︱不忿年輕時被老闆責駡　70歲翁記仇失眠32年再致患上另一病

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

不忿年輕時被老闆責駡　70歲翁記仇失眠32年再致患上另一病

【失眠／記憶力衰退／安眠藥／助眠方法／抑鬱症】好大怨氣！打工仔被老闆責駡是再正常不過，但内地一名老翁卻因此鬱結於心，導致失眠32年且記憶力衰退，患上另一疾病，每晚只能靠藥物入睡。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜飲水無味口淡淡？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲

據内地媒體報道，家住鄭州的一名70歲老翁，年輕時因工作原因被老闆責駡；明明錯不在他卻被怪罪，於是自此記仇長達32年，每晚回想起來都氣得無法入睡：

越想越氣，生氣工作上的事。本身不怨我，單位領導後來連我也處理了，就因為這生氣，這是心病，失眠30多年了。

耿耿於懷的老翁鬱結成疾，每日必須依靠藥物才能入睡。他也為此去了多間醫院求醫，但失眠的問題始終沒法解決，甚至他的記憶力也一直在減退，出現了帕金遜症狀。河南中醫院骨科主任醫生牛朝陽證實，老翁「因失眠導致了帕金遜病」。

醫生建議，老翁接受治療同時應放寬心態，尤其是入睡前應盡量避免情緒激烈波動。老翁幾經思考，最終決定放過自己，願意積極配合治療，爭取能早日睡個好覺。

網民熱議：何必呢

老翁的經歷曝光後引起網民熱議，大家都覺得，為老闆生悶氣近半輩子是非常不值得：

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映：失眠勿濫用安眠藥

本港精神科專科苗延琼醫生曾指出，失眠可分為原發性及繼發性兩種。原發性失眠是指沒有明顯的誘因而導致的睡眠障礙，而繼發性失眠則有機會是由其他情緒疾病，如抑鬱症、焦慮症、躁鬱症有關所引起的。

要正確判斷失眠的類型，必須要深入了解、評估患者是否存在焦慮、情緒低落或藥物濫用等問題，才可作針對性的治療。對於原發性失眠，醫生可以考慮使用藥物來幫助改善睡眠症狀；對於繼發性失眠，則需要針對根本原因進行治療，很多情況下，單純使用安眠藥未必有太大幫助。

苗醫生進一步指出，部分失眠患者甚至會濫用安眠藥，患者有時甚至會一晚服用數十片。可是，長期濫用安眠藥會導致白天嗜睡、夜晚睡眠節律紊亂，甚至對藥物產生依賴，延遲對情緒根源的治療，造成一種惡性循環。

即睇4大天然助眠方法：

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：柏金遜症4大症狀

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，好發於年老者，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

點擊圖片放大
+3
+2

另外，本港腦神經專科醫生馮斌熙指，大多柏金遜症是原發性的，但發原不明，其機制是由於腦幹內的「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine），令腦部指揮肌肉活動的功能受損，導致患者的活動受阻。

目前，全港估計約有1.2萬患柏金遜症，普遍於50至70歲初次發病，所以有不少人以為柏金遜症是老人病，但實際約有一成病人在40歲前發病。馮醫生提醒，年過40歲人士如出現初期柏金遜症徵狀，便應及早求診治療。因當病情發展至晚期，患者會出現較嚴重的活動障礙，部分人會出現認知障礙，如變得健忘等。另方面，此症除影響患者的活動能力外，還可能導致情緒問題：

大部分患者可維持思想及認知能力正常，卻不能控制身體，須由別人照顧，因而感到沮喪和絕望。於壯年時發病的在職人士來說，壓力及憂慮更大，繼而誘發抑鬱症或焦慮症。

醫生指，抑鬱症常見症狀包括性格改變、失去動力、常情緒低落等，然而柏金遜症患者的抑鬱症狀不太明顯，如無故於凌晨醒來、胡思亂想、動作遲緩等，故易被忽略，卻可嚴重影響病人和家屬的生活，甚至令家屬因照顧患者的壓力而同時患上情緒病。

馮醫生表示，雖然現時仍沒有根治此症的方法，但透過藥物、手術及其他輔助性治療，可以有效改善症狀。對柏金遜症患者而言，運動是「良藥」。恆常做運動習慣，可以預防及減輕因僵硬而引致的其他併發症。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

職場文化｜公司裁員驚有份OL不停用盡公司醫生　晚晚失眠壓力爆煲欲輕生
12:31 2024/11/11
職場文化｜公司裁員驚有份OL不停用盡公司醫生　晚晚失眠壓力爆煲欲輕生
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
15:45 2024/11/06
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
枕頭推薦︱用錯枕頭易瞓捩頸致頭痛失眠　《LDK》推薦10款枕頭高承托力透氣舒適一覺瞓天光
15:48 2024/10/31
枕頭推薦︱用錯枕頭易瞓捩頸致頭痛失眠　《LDK》推薦10款枕頭高承托力透氣舒適一覺瞓天光

你可能感興趣

職場文化｜公司裁員驚有份OL不停用盡公司醫生　晚晚失眠壓力爆煲欲輕生
12:31 2024/11/11
職場文化｜公司裁員驚有份OL不停用盡公司醫生　晚晚失眠壓力爆煲欲輕生
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
15:45 2024/11/06
抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷
枕頭推薦︱用錯枕頭易瞓捩頸致頭痛失眠　《LDK》推薦10款枕頭高承托力透氣舒適一覺瞓天光
15:48 2024/10/31
枕頭推薦︱用錯枕頭易瞓捩頸致頭痛失眠　《LDK》推薦10款枕頭高承托力透氣舒適一覺瞓天光
健康問題 網絡熱話 失眠 認知障礙 情緒病

最高瀏覽

Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手