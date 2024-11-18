小一自行分配學位｜憂高才通加劇競爭　喇沙舊生返母校服務博為兒子「加分」

▲ 有家長憂高才通加劇競爭，於是返母校喇沙服務博為兒子「加分」。

【小一入學 / 小一自行分配學位 / 喇沙】明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位結果今日（18日）出爐，今早9時許，多名家長親臨九龍塘傳統名校喇沙小學查看結果，有獲派喇沙小學的家長認為「高才通」計劃對入學競爭有一定影響。

家長今早9時起可親臨所申請小學查詢派位結果，如已登記啟動「小一入學電子平台」帳戶，今早10時起亦可透過電子平台。而今早到喇沙小學查看結果的家長人流未算多，根據校內展示榜單，該校透過自行分配學位階段合共取錄90人，包括42名「必收生」，未見有超收學額。

本身是喇沙舊生的黃先生，今晨特意身穿印有母校校名的黑色上衣回校查閱結果，對於兒子成功獲派學位，笑言「放鬆了許多，可以吃個早餐。」他說自兒子出生起便開始為他部署入讀喇沙，每月花費逾1萬元報讀補習班及鋼琴班等，他在近月更刻意到母校幫忙，希望兒子可以傳承「喇沙精神」，兼且為兒子博「加分」。惟實際上，小一自行分配學位撇除必收生，餘下申請人只按教育局計分制收生，不設其他「加分」。

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小一自行分配學位｜「高才通」被指與本地生位

對政府近年開放「高才通」被指與本地學生「爭學位」，黃先生認為「高才通」的出現對學額競爭有一定影響，但相信加上移民潮影響，小學競爭不算激烈，但由於因新來港內地學生可以插班入讀中學，估計對中學影響較大。

同為舊生的家長張先生則表示，即使適齡學童人數減少，名校的競爭力沒有太大改變，而他未為兒子選擇其他小學，孤注一擲希望兒子入讀其母校，事前準備了4、5年，每月為兒子花費數千元報讀補習班，他自己更在放榜前緊張得「幾晚都瞓唔着」，對於兒子能成功獲取錄感到十分興奮。

教育局上周公布，本年度有41,781人申請小一自行分配學位，按年減496人、跌幅1.2%，是自2021年度起計連續5年下跌，更創2011年以來最低。其中有20,644人獲派學位，成功率達49.4%，按年微跌約0.5個百分點。

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記者：何畯新