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肺腺癌｜台星張棋惠體內驚見20個肺結節崩潰哭泣　自爆有肺癌家族病史最新病況曝光

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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台灣女星張棋惠去年9月檢查發現，體內有多過20個肺結節。（圖片來源：張棋惠Facebook）

【肺腺癌／肺癌症狀／肺結節／張棋惠】與楊丞琳一同以女團「4 in Love」出道、現年40歲的台灣女星張棋惠，去年9月檢查發現，體內有多過20個肺結節，令她一度崩潰大哭。近日她在節目上透露，自己目前固定每半年追蹤一次身體狀況。由於張棋惠有肺癌家族遺傳病史，醫生建議她要密切追蹤身體狀況。

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綜合台媒報道，張棋惠的母親在多年前確診肺腺癌，醫生原定她只能活半年，幸而在標靶藥治療下，加上張母飲食及生活習慣十分健康，會勤做運動及爬山、令她比預期多活了8年。

而張棋惠近日主持新節目，被問及身體狀況，透露自己固定每半年一次覆診，並將在下周一（25日）到醫院檢查。

張棋惠本身有家族肺癌遺傳病史，因此有固定健康檢查習慣，平時完全沒有不適，未料去年竟發現體內有20顆肺結節，令她一度情緒低落，在車上崩潰大哭。

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肺癌常見症狀｜肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素：

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肺癌自測｜2招自我檢測「杵狀指」

台灣胸腔外科醫生陳百璽曾分享，透過觀察手指，其實也能發現是否有「杵狀指」（肺癌徵兆之一）的徵狀。首先是將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間的空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間沒有菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

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