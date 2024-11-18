紅的司機｜乘客皇崗上紅的被「拒載」　司機勸換綠的引網民熱議：邊個啱？

▲ 乘客皇崗上紅的要求前往附近停車場，司機勸換綠的引網民熱議：邊個阿門司機｜乘客皇崗上紅的要求前往附近停車場，司機勸換綠的引網民熱議：邊個啱？

的士是香港重要的客運公共交通之一，的士分為紅的、綠的及藍的，以不同顏色區分不同類型服務及行駛範圍。

昨日（17日），有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指3名乘客於皇崗口岸乘坐一輛紅色的士，上車後卻遭司機「拒載」，並勸其換乘「綠的」，網民對此事反應兩極，部分人指責司機「拒載」行為，部分人指責乘客是「西客」。

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紅的司機｜乘紅色的士遭「拒載」

據影片可見，3名乘客於皇崗的士站乘坐一輛紅色的士，並告知司機前往「富泰停車場（近落馬洲、皇崗），皇巴嗰度」，司機問其「跟住？」，乘客回答道「跟住左轉」，司機疑惑再次詢問「唔係，跟住去邊道？」，乘客表示「冇啦」。

司機詢問乘客「點解唔搭綠的（綠色的士）啊？」，乘客則表示「綠的冇啦，冇車啦」，於是司機向右車窗查看，並指著一輛經過的綠色的士反問「依家唔係有車？」，乘客便問司機「（乘坐紅色的士）有咩問題?」，司機則無奈「你唔係咁玩，有車你唔搭，要過來」，表示要找警察處理遂下車。

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紅的司機｜警察勸換乘綠色的士

警察到場後，告知乘客該的士站為「市區的士站」，是前往九龍等地，遂勸3人到旁邊的綠色的士站排隊乘車，但乘客反問「畀多咗錢有咩問題？」，但警員再次表示紅色的士是前往市區的，乘客則表示「呢度禁區，我出去咪市區，你係警察都幫拒載？」，影片到此結束。

該3名乘客乘坐的士目的，從皇崗口岸至富泰停車場，距離約2公里，若道路暢通，行駛時間約為7分鐘。綠色與紅色的士收費不同，綠色的士的起步收費為25.5元，紅的則是29元。

紅的司機｜網名反應兩極

此事引起網民熱議，反應兩極，部分人指責乘客應根據目的地選擇的士，「西客」、「呢單嘢我企的士佬嗰邊」、「搭紅的去富泰停車場係XX」、「西到咁,唔知有無朋友呢」、「咁分顏色嚟做乜？」、「你呢個尊貴嘅乘客就因為綠的有好多人排隊,就想用不跟常規嘅方法！」、「其實的士站不是已經分咗市區的士及新界的士兩條隊咩？ 」。

不過，亦有人指責的士司機「揀客、拒載」，認為乘客願意支付紅色的士所收取的較高車資，司機無理由「拒載」，「個客都唔介意比貴坐紅的！」、「的士拒載，罰款加扣分」、「撐個客！」、「唔係的士問題邊個問題？」、「又想揀客！」、「點解唔貼上最低消費200元」。

紅的司機｜的士司機「拒載」或面臨罰款及監禁

據汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠曾表示，若乘客在街上截車，除前往大嶼山外，市區的士是不能拒載，即使新界去新界也可以；但若乘客在的士站上車，而站內分開「市區」及「新界」的士兩條隊，市區的士司機則有權拒載，要求乘客轉乘新界的士。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第37(a)條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的，一經定罪，可處罰款5000元及監禁1個月。

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