  • 25°C
香港時間：20241118日 (一) 15:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紅的司機｜乘客皇崗上紅的被「拒載」　司機勸換綠的引網民熱議：邊個啱？

社會

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

乘客皇崗上紅的要求前往附近停車場，司機勸換綠的引網民熱議：邊個阿門司機｜乘客皇崗上紅的要求前往附近停車場，司機勸換綠的引網民熱議：邊個啱？

的士是香港重要的客運公共交通之一，的士分為紅的、綠的及藍的，以不同顏色區分不同類型服務及行駛範圍。

昨日（17日），有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指3名乘客於皇崗口岸乘坐一輛紅色的士，上車後卻遭司機「拒載」，並勸其換乘「綠的」，網民對此事反應兩極，部分人指責司機「拒載」行為，部分人指責乘客是「西客」。

【網絡熱話】港男上水到粉嶺見綠的排長龍　轉坐紅的遭司機拒載惹熱議

紅的司機｜乘紅色的士遭「拒載」

據影片可見，3名乘客於皇崗的士站乘坐一輛紅色的士，並告知司機前往「富泰停車場（近落馬洲、皇崗），皇巴嗰度」，司機問其「跟住？」，乘客回答道「跟住左轉」，司機疑惑再次詢問「唔係，跟住去邊道？」，乘客表示「冇啦」。

司機詢問乘客「點解唔搭綠的（綠色的士）啊？」，乘客則表示「綠的冇啦，冇車啦」，於是司機向右車窗查看，並指著一輛經過的綠色的士反問「依家唔係有車？」，乘客便問司機「（乘坐紅色的士）有咩問題?」，司機則無奈「你唔係咁玩，有車你唔搭，要過來」，表示要找警察處理遂下車。

點擊圖片放大
+5
+4

紅的司機｜警察勸換乘綠色的士

警察到場後，告知乘客該的士站為「市區的士站」，是前往九龍等地，遂勸3人到旁邊的綠色的士站排隊乘車，但乘客反問「畀多咗錢有咩問題？」，但警員再次表示紅色的士是前往市區的，乘客則表示「呢度禁區，我出去咪市區，你係警察都幫拒載？」，影片到此結束。

該3名乘客乘坐的士目的，從皇崗口岸至富泰停車場，距離約2公里，若道路暢通，行駛時間約為7分鐘。綠色與紅色的士收費不同，綠色的士的起步收費為25.5元，紅的則是29元。

紅的司機｜網名反應兩極

此事引起網民熱議，反應兩極，部分人指責乘客應根據目的地選擇的士，「西客」、「呢單嘢我企的士佬嗰邊」、「搭紅的去富泰停車場係XX」、「西到咁,唔知有無朋友呢」、「咁分顏色嚟做乜？」、「你呢個尊貴嘅乘客就因為綠的有好多人排隊,就想用不跟常規嘅方法！」、「其實的士站不是已經分咗市區的士及新界的士兩條隊咩？ 」。

不過，亦有人指責的士司機「揀客、拒載」，認為乘客願意支付紅色的士所收取的較高車資，司機無理由「拒載」，「個客都唔介意比貴坐紅的！」、「的士拒載，罰款加扣分」、「撐個客！」、「唔係的士問題邊個問題？」、「又想揀客！」、「點解唔貼上最低消費200元」。

紅的司機｜的士司機「拒載」或面臨罰款及監禁

據汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠曾表示，若乘客在街上截車，除前往大嶼山外，市區的士是不能拒載，即使新界去新界也可以；但若乘客在的士站上車，而站內分開「市區」及「新界」的士兩條隊，市區的士司機則有權拒載，要求乘客轉乘新界的士。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第37(a)條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的，一經定罪，可處罰款5000元及監禁1個月。

的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載即記10分須上堂　15分須停牌

【的士拒載】孕妻凌晨作動截的士兩度被拒載　港爸︰無穿羊水唔會整污糟架車

【的士拒載】行家拒載過海客　的士司機盡責不揀客有意外收穫

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載即記10分須上堂　15分須停牌
18:33 2024/09/12
的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載即記10分須上堂　15分須停牌
的士司機｜港男搭的士遺下波鞋　司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！
13:24 2024/11/07
的士司機｜港男搭的士遺下波鞋　司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！
的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座　的士司機：以後見到泥工佬即飛站
14:01 2024/11/04
的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座　的士司機：以後見到泥工佬即飛站
的士司機｜內地客旅港搭的士　坐車頭睇導航被司機罵：最憎你哋坐車頭！
00:40 2024/11/07
的士司機｜內地客旅港搭的士　坐車頭睇導航被司機罵：最憎你哋坐車頭！
長腿靚媽丨女藝人投訴的士兜路幾乎累兒子遲到　「索腿天后」發火：真係非常嬲！
15:05 2024/11/08
長腿靚媽丨女藝人投訴的士兜路幾乎累兒子遲到　「索腿天后」發火：真係非常嬲！

你可能感興趣

的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載即記10分須上堂　15分須停牌
18:33 2024/09/12
的士記分制｜三級記分制9.22生效　拒載即記10分須上堂　15分須停牌
的士司機｜港男搭的士遺下波鞋　司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！
13:24 2024/11/07
的士司機｜港男搭的士遺下波鞋　司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！
的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座　的士司機：以後見到泥工佬即飛站
14:01 2024/11/04
的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座　的士司機：以後見到泥工佬即飛站
網絡熱話 口岸 的士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
打風預測丨萬宜今晚進本港800公里範圍　天文台明早6時至9時發出一號戒備信號
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手