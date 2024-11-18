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醫療事故｜醫生做截肢手術「鋸錯腳」　48歲男病人恐雙腳全失：希望是惡夢

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【骨髓炎／截肢／醫療事故】極離譜！加拿大一名男子因右腳受感染需入院截肢，未料術後醒來他卻發現醫生鋸錯健康左腳，而右腳仍然完好，可能要面臨再一次截肢。事件令他大感崩潰，坦言對未來感到非常擔憂。

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綜合外媒及《CityNews》報道，該名48歲男子Jason Kennedy因右腳疼痛和出血，上月23日於加拿大曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）社區醫院Seven Oaks General Hospital求醫，醫生認為他的右腳感染嚴重骨髓炎，而感染正由右腳趾經骨頭擴散全身，必須轉院進行截肢手術。

Jason於31日前往該市另一間醫院Grace Hospital進行右腿截肢手術，不料麻醉醒來後，他發現自己左腳膝頭以下位置被截肢，而右腿卻完仍然完好無缺，他當下便意識到醫生鋸錯左腳：

我感到非常沮喪和受傷，我一直摸著自己的臉，告訴自己這是一個夢，這不可能發生。

醫療事故｜多個組織發聲 要求當局進行全面調查

涉事醫院之後對事件進行審查，目前仍在追查責任歸屬問題，惟Jason是一名曼尼托巴原住民，事件引發種族歧視爭義，曼尼托巴酋長大會（AMC）及南方酋長組織 (SCO) 等原住民領導人發出強烈抗議，強調這是一個「令人悲傷、悲劇性的結果」，呼籲當局立即採取行動，確保對這一事件進行全面、透明的調查，並要求大會參與審查過程。

溫尼伯市健康管理局（Winnipeg Regional Health Authority）發言人事後透露，當局醫療安全部門目前正在事件進行審查，而醫療團隊亦已向患者會面、表達歉意，並且對後續的處理展開對談。

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醫療事故｜曾經濟困難無家可歸 失去雙腳憂影響生計

Jason坦言之後收到了手術外科醫生，以及另外2名同事的當面道歉，而事件對他生活帶來巨大影響、令他難以接受，但仍然決定原諒對方，而決定公開事件是希望可引起其他民眾警惕，避免同樣悲劇再次重演。Jason過去曾渡過經歷經濟困難時期、曾一度無家可歸，直到2023年才穩定下來尋到住處，如今忽然需要截肢，而另一隻腳亦有待截肢，令他對未來感到非常擔憂。

Jason母親則認為事件太離譜，強調醫院應對此負責，並且提供賠償、提供義肢並承擔相關費用，幫助兒子繼續生活。

醫療事故｜網民轟醫院離譜：不可接受！

事件一出，不少網民都怒斥醫院誇張，認為Jason應該要起訴醫院，亦有人認為這類事發生次數，可能比想象中更多：

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醫療事故｜5大重點避免骨髓炎

人的口腔內存在多種細菌，部分帶有較的致病力及耐藥性，而細菌亦可能經由咬手指造成的傷口進入指頭；同時由於手指皮膚組織較緊密，傷口癒合後有可能令細菌被封閉指頭之中，引發感染而出現腫脹劇痛，如情況持續就有可能惡化成肌腱壞死或骨髓炎：

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資料來源：CityNews

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