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破·地獄｜黃子華曾因名氣不及劉青雲主角變配角　9件事不為人知疑曾為情輕生

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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黃子華近年在影壇的成績大放異彩。

【黃子華／劉青雲／破地獄／心理治療】黃子華近年在影壇的成績大放異彩，由他和許冠文主演的電影《破·地獄》票房更直逼5千萬。但其實「子華神」成功背後並不簡單，他近日接受文雋訪問，便被爆出因介紹好友劉青雲一起拍電影，令自己因此失去主角位置，一度要心理調整。

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黃子華近日接受資深電影人文雋的YouTube頻道訪問，期間文雋爆料，原來子華年青時曾因知名度不足，發生了一件頗為尷尬的辛酸經歷。文雋指在1994年，當時導演張志成因與子華十分老友，想開拍一部戲由子華擔任男主角，當時已答應演出的子華更主動找到劉青雲做配角。

惟當電影公司高層得知，當時已因1993年《新不了情》走紅的劉青雲願意參演時，隨即出現易角變數，並認為:

有劉青雲做咩仲要搵黃子華？不如黃子華做第二男主角啦！

由主角慘變配角的子華受訪時，便表示儘管當時十分難受，但他並沒有責怪周邊人的意思，反而他很快便開始為自己做心理治療，分析整件事的利弊:

我好記得要同自己做一個心理治療，做人唔係咁，唔可以責怪導演你一早應承我，青雲你又係我老友，冇朋友做啦！我當時好清醒地話畀自己知︰『能者居之』....我好記得不斷同自己講︰你一定要放低呢件事，不要心存不忿，否則你就會失去兩個朋友，然後唔知為咩唔開心好耐，公道講，世事係應該咁樣發生。

而該套電影《播種情人》在當年上畫後亦收$1,400萬票房，可算成績不俗。

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同場加映: 回顧黃子華不為人知的9件事！

黃子華入行多年，在其成名背後卻有不少事情鮮為人知：例如子華透露過自己一段為情所困、企圖輕生的經歷；在演藝圈時期，又曾因一件事患上抑鬱症等等，點擊下圖了解更多：

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