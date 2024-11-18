校園欺凌｜屯門中一生遭7同學霸凌　疑受成績表評價影響轉校搵足10間終獲錄取

▲ 屯門中一生遭7同學霸凌，疑受成績表5字評價影響，9次申請轉校失敗。

【東張西望／校園欺凌／轉校】《東張西望》周四（14日）報道屯門一名中一男生遭同學欺凌，並於周五（15日）播出續集，指出當事人欲轉校，卻疑似因為校方寫在成績表上的5字評語受阻，找了10間學校都未能成事。

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據《東張西望》報道，事主梁同學遭7名同學勒索，涉及金額逾3萬元，而他亦因為承受壓力而在約半個學期的時間內暴瘦13公斤（約29磅），更變得不敢上學。母親梁太為此辭職陪伴兒子，並表示考慮到安全問題，在成功轉校前都不會再讓對方上學。

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報道指出，梁生和梁太為兒子安排轉校，然而前後申請了9間學校皆被拒絕。對此，他們認為校方在處理事件上表現不積極，其中班主任在兒子的期末考試成績表上寫下「要明辨是非」，容易令其他學校以為兒子是非不分，繼而影響轉校成功率。梁太亦提到，他們曾向學校社工求助，但對方態度敷衍，更稱他們不讓兒子上學屬於犯法行為，會被警方拘捕。

梁太要求校方修改評語，而校長亦一度承諾「如果淨係就住呢5個字，媽媽覺得睇起上嚟認為佢係一個曳嘅學生，又或者甚至乎擔心係一個好負面嘅評語，我哋可以將呢一句演繹得清晰一啲」，並答應撰寫學校信為兒子轉校。

之後副校長在隔天再次致電，表示已聯絡一間學校讓梁同學面試轉校，然而說好的學校信卻突然變成家長信，又出爾反爾、拒絕修改評語，令梁生和梁太極為不滿。梁太直言：

我哋係因為擔心安全個仔嘅問題先唔敢返學，但佢而家寫到好似我哋自己要求轉校，所有責任係我哋要求轉校，唔關佢哋學校事。

最終這間由校方安排面試的學校亦沒有錄取梁同學，換言之申請了10間學校全部落空。對此，梁生為兒子感到不忿，表示：

就算我小朋友有錯，7個人加埋我小朋友8個人，應該要（一齊）承擔所有嘅責任，唔係淨係得我個仔一個承擔。

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夫婦二人又質疑，校方由5月拖到9月只安排了1間學校面試，他們申請的其餘9間學校更是連面試機會也沒有，梁太批評：「拖咗幾個月，原來乜嘢都冇解決到！」

節目組向校方查詢事件，對於不肯修改評語一事，校方回應：「成績表的評語為學生求學階段的重要建議方向及鼓勵，因此本校一直以專業角度撰寫，亦有就評語向家長作進一步的闡釋及補充。」學校又稱曾作出多項措施幫助不敢上學的梁同學，包括協助返校復課支援方案、社工為學生及家長提供情緒支援、社工建議進行家訪或面見，以及推介學生報讀短期調適學習課程等。

另外，學校亦表示已安排梁同學與涉事同學在本學年升讀不同班別，但梁生和梁太就直言，完全不覺得學校有這麼多措施。他們稱社工從未上門家訪，亦只打過一、兩次電話，「都係叫佢參加課外活動，亦都冇問仔仔依排點樣、心情點，要唔要嚟家訪，都冇。我連個班主任都未見到。」

所幸在節目組介入事件後翌日，一間先前叩門落空的學校突然在筆試後即日錄取梁同學，原辦學團體的代表更提前致電梁太預告喜訊，令一家人喜出望外。歷時153天，梁同學終於得以重返校園，梁生更特意請假與梁太一同陪伴兒子上學及放學。久未踏足校園的梁同學就表示，雖然有一點緊張，但「感覺好，啲老師見到我都開心，好歡迎我。唔想再發生壞事情，例如打交，唔想再俾同學蝦。」

此外，節目組亦有就事件向教育局進行查詢，教育局就回覆：「非常關注事件，一直與學校保持聯絡，要求學校嚴肅跟進及呈交報告，亦同家長保持溝通。」不過梁太就質疑，自己早於5月24日已向教育局求助，亦一早表明要轉校，為何直至9月26日才安排第一間學校？教育局的回覆就強調，一直對校園欺凌採取「零容忍」政策，絕不接受任何形式或原因的被欺凌行為，並為學校提供清晰的指引。若發生欺凌事件，學校需以學生安全為首要考慮；若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。

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資料來源：《東張西望》

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