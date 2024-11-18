機票優惠｜香港航空商務艙10個航點機票劈價 東京/大阪/札幌/台北/馬爾代夫來回$2,410起
撰文： 王明芳
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
【日本東京大阪/商務艙機票優惠/香港航空優惠】繼雙11連串優惠之後，香港航空（Hong Kong Airlines）藉著成立18周年，推出最後階段機票優惠！今次為港航商務艙Mega Sale優惠，即日起至11月22日，10個航點包括日本東京、大阪、札幌、台北、峇里島、馬爾代夫等，來回機票低至$2,410起，即睇詳情！
最新影片推介：
香港航空商務艙機票優惠
香港航空18周年加碼推出商務艙機票優惠，適用於10個指定航點，包括東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、台北、曼谷、峇里島、馬爾代夫、黃金海岸。預訂日期由即日起至11月22日，旅遊日期則由即日至2025年1月22日，但不適用於12月20日至25日聖誕旺季。
以上商務艙優惠票價，來回香港至台北只需$2,410起、曼谷$3,010起、沖繩$3,210起、東京及大阪均為$5,210起等，包含40kg寄艙行李，以上價錢未包括稅項及附加費。
香港航空18周年商務艙機票優惠詳情
預訂日期：即日至11月22日
旅行日期：即日起至2025年1月22日
商務艙來回航點優惠
- 台北$2,410
- 曼谷（來回）$3,010
- 沖繩（來回）$3,210
- 福岡（來回）$4,810
- 東京（來回）$5,210
- 大阪（來回）$5,210
- 峇里島（來回）$5,610
- 札幌（來回）$7,910
- 馬爾代夫（單程）$6,100
預訂網址：香港航空官網
*以上價錢未包括稅項及附加費
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