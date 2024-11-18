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機票優惠｜香港航空商務艙10個航點機票劈價　東京/大阪/札幌/台北/馬爾代夫來回$2,410起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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香港航空商務艙10個航點機票劈價，東京/大阪/札幌/台北/馬爾代夫來回低至$2,410起。

【日本東京大阪/商務艙機票優惠/香港航空優惠】繼雙11連串優惠之後，香港航空（Hong Kong Airlines）藉著成立18周年，推出最後階段機票優惠！今次為港航商務艙Mega Sale優惠，即日起至11月22日，10個航點包括日本東京大阪札幌台北峇里島馬爾代夫等，來回機票低至$2,410起，即睇詳情！

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香港航空商務艙機票優惠

香港航空18周年加碼推出商務艙機票優惠，適用於10個指定航點，包括東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、台北、曼谷、峇里島、馬爾代夫、黃金海岸。預訂日期由即日起至11月22日，旅遊日期則由即日至2025年1月22日，但不適用於12月20日至25日聖誕旺季。

以上商務艙優惠票價，來回香港至台北只需$2,410起、曼谷$3,010起、沖繩$3,210起、東京及大阪均為$5,210起等，包含40kg寄艙行李，以上價錢未包括稅項及附加費。

香港航空18周年加碼推出商務艙機票優惠，適用於10個指定航點。（網頁截圖）

香港航空18周年商務艙機票優惠詳情

預訂日期：即日至11月22日

旅行日期：即日起至2025年1月22日

商務艙來回航點優惠

  • 台北$2,410
  • 曼谷（來回）$3,010
  • 沖繩（來回）$3,210
  • 福岡（來回）$4,810
  • 東京（來回）$5,210
  • 大阪（來回）$5,210
  • 峇里島（來回）$5,610
  • 札幌（來回）$7,910
  • 馬爾代夫（單程）$6,100

預訂網址：香港航空官網

*以上價錢未包括稅項及附加費

同場加映：空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

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