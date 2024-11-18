颱風冷知識｜究竟「萬宜」「天兔」颱風名字點樣定？　呢個情況會被永久除名

▲ 究竟颱風名字點樣定？出現呢個情況會被永久除名！

【颱風萬宜/天兔/桃芝】11月同時出現4個颱風實屬罕見，大家除了關注其威力外，也會在意颱風名字，到底天文台如何命名，當中的名字又有何意思？

颱風冷知識｜颱風名由來

11月同時出現4個颱風，分別是「銀杏」、「桃芝」、「天兔」和「萬宜」，4個颱風的名字其實都由不同國家命名，其中「萬宜」則是由香港命名。其實西北太平洋所生成的熱帶氣旋名稱，由2000年開始，由世界氣象組織颱風委員會命名，14個委員會成員各提供10個，共140個名字，再由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心（RSMC）負責依排定順序統一命名。

14個委員會成員國分別是柬埔寨、中國、北韓、香港、日本、寮國、澳門、馬來西亞、米克羅尼西亞（Micronesia）、菲律賓、南韓、泰國、美國及越南，颱風名稱會根據成員國的英文國名順序使用，140個名字約6年會用完一輪，其後由第一個重新開始。

颱風冷知識｜香港提供的10個颱風名字如下：

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颱風冷知識｜「四颱」名字意思

今個月出現的4個颱風是由中國、香港、朝鮮及日本所命名，各自的名稱都有著不同的意思。

1.銀杏

由中國所提供的名字，是一種原產於中國的樹。

2.桃芝

由朝鮮提供的名字，是一種生於朝鮮的深山的花。

3.萬宜

由香港改的名字，萬宜本是一個海峽的名稱，後來建成水庫。

4.天兔

由日本改的名字，日本的原文是「Usagi」（ウサギ），意思是天兔星座。

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颱風冷知識｜颱風「山陀兒」曾遭兩次改名

若颱風在某些地區造成嚴重破壞，該國家可要求除名，空缺則會由原先命名的國家再取另一個名字補上。颱風「山陀兒」則先後被改名兩次，第一次名為「榴槤」，2006年在菲律賓造成約1,400人傷亡遭到永久除名，並改名為「山竹」。不過颱風「山竹」2018年重創菲律賓、中國華南沿岸和香港，再次被永久除名，才改至「山陀兒」。

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