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東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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何伯「屈蛇」斷正敗走。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上TVB《東張西望》而為人認識的何伯及「新何太」，因為不時大講歪理又四處惹火頭，結果神憎鬼厭。而且，「新何太」更因為被舉報濫用公屋，於是何伯夫婦北上內地陽江居住。

不過，何伯夫婦早前從內地回港，即被網民發現行蹤。因為「新何太」屯門公屋沒有落何伯名，所以他不可在該單位留宿。日前有網民在社交平台發文踢爆指，何伯疑似在屯門公屋「屈蛇」。

東張西望何伯丨新何太稱何伯不回香港　揚言：就算賣血都要將佢照顧得好好

何伯及「新何太」因為上TVB《東張西望》而成名。

新何太聲稱被迫害

在前日（11月16日），有網民指何伯夫婦斷正，於是二人又「敗走」回內地。到昨日（11月17日）何太在影片頻道發文聲稱被迫害：「房屋暑（署）迫害我哋，今次遇上8號風球都要趕走，請有良心人士替我主持公道。」

何太聲稱，在懸掛8號風球當日，被房署有一名姓鄧職員上門「迫害」：「我哋兩公婆落香港兩日，逗留兩日約咗日子睇醫生嘅，竟然都可以迫害我哋。係咪咁樣做嘢㗎房屋署局長，你出嚟交代！佢話代替你局長講嘢喎，係咪？我哋幾個女都冇返去嗰度，都冇喺嗰度住啦，有時返一日半日啦，係咪咁樣絕情？」同時她透露，何伯「被迫」要離開屯門公屋單位。

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她指自己只是回屯門的公屋住3晚便被「黑粉」向房署舉報，而何太再次「丁蟹上身」，認為「法律不外乎人情」，豪言自己就算與房署打官司也不會輸。

大多網民看後沒有同情何伯要「7街瞓」，反覺得大快人心指房署「做到嘢」，亦指出何太是「霸佔公屋」。此外有人提意見指「新何太」其實要把何伯的名加上去便可解決此事，但何太卻一直不肯加。

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