試當真｜直播《黑白大廚》心急做錯1事即搶火　網民炮轟：有無常識！【附正確撲熄油火步驟】

【試當真／火警／廚房／黑白大廚／焚城】YouTube頻道「試當真」前晚（16日）直播《黑白大廚現場版》，期間不慎發生火警，有人曾向火源潑水，導致「搶火」，事後引起網民激烈輿論，炮轟涉事者「無常識」！而「試當真」成員陳穎欣Yanny和岑珈其Kaki亦被網民大讚處變不驚，獲封「世一」。

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廚房火警｜直播期間險象橫生 心急救火反「搶火」

YouTube頻道「試當真」前晚（16日）進行四周年直播，主題是「《黑白大廚現場版》元祖級幕前 VS GenZ階級大戰」。直播期間險象橫生，到最後4強對戰時，「校花校草」成員之一泰妹（Thai May）與元祖級幕前陳穎欣（Yanny）在最後回合時間剩餘3分13秒時，泰妹面前的爐頭突然起火，她嘗試伸手拿起鍋柄，Yanny見有危險立刻撥開泰妹的手。據事後了解，當時鍋中正盛載著滾油。

火勢越燒越猛，泰妹退後，Yanny立刻拿起鑊蓋企圖蓋著起火的鍋子滅火，但火勢沒有減退。此時，另一位幕前成員林家熙（Locker）手上拿著樽裝水向著火源倒水，火舌迅速竄升立刻「搶火」，Yanny立刻大喊：「唔好倒水呀！」，鏡頭外的許賢亦被嚇到，大叫：「焚城！焚城！」

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廚房火警｜珈其Yanny處變不驚 網民激讚「世一」

火勢仍未受控，岑珈其（Kaki）隨即拿起滅火布，喊著：「借開！借開！」，走近火源將爐頭覆蓋。Yanny再將手上的鑊蓋蓋上滅火布，嘗試將火撲滅。潘宗孝（Ernest）此時亦在角落拿起滅火筒欲將火救熄，眾人束手無策。最終由場地負責人用滅火筒將火撲熄。事後，泰妹亦坦認自己當時未有熄火，煮食爐上的滾油仍在燒滾著，無意中碰撞導致鍋子失平衡，裡面的滾油倒瀉起火。

廚房火警｜網民炮轟Locker潑水欠常識

直播當時有超過1萬名網民收看，事後對於各人應對議論紛紛，不少人在Threads轉載直播截圖和短片熱議。有見起火時，出演近日上映電影《焚城》的Locker曾向火源潑水，引起網民炮轟「無常識」。另有大批網民關心初時Yanny奮勇救火，看到「搶火」期間火舌曾一度竄升至其手臂和面部位置，擔心Yanny在滅火過程中有否被燒傷。網民亦激讚岑珈其應對驚險場面非常淡定，和Yanny勇敢救火，封兩人為「世一」。

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廚房火警｜Yanny事後報平安 Locker道歉

事後「試當真」發文指出遇到廚房火警時，正確的處理步驟和方法，亦不忘自嘲在直播期間上演《焚城》戲碼。Yanny當晚在直播結束後，在社交平台發限時動態報平安，指自己雙手「無事、無燒傷」，亦感謝網民關心。而Locker亦有發限時動態道歉，指自己當時只是一心打算救火，情急之下「唔肯定嗰陣有無諗裡面有無油」，指自己無知差點釀成意外，為此道歉。

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廚房火警｜油火切勿用水撲熄

廚房起火時應該如何滅火？據香港消防署資料，有些火源是不能夠用水滅火的，主要原因如下：

1. 油火會擴散，高溫油脂飛濺

正如直播中的意外所見，油鍋起火用水撲火，會導致油和水快速接觸。由於油比水輕，水倒進油鍋裡會先沉底，化成蒸汽揮發，被氣化的過程中，有可能會將燃燒的範圍擴大或將滾油濺出，令火勢蔓延。

2. 若起火的是電器，用水撲火有可能會引起觸電危機。

廚房火警｜正確撲滅油火方法

1. 先將起火的爐頭熄掉

2. 用鍋蓋或盤將鍋蓋住

3. 最好以滅火氈將鍋具蓋住，直至火完全熄滅及降溫為止

4. 當火勢不受控或蔓延時，才用水灑向四周

消委會｜滅火氈適用場合及用法

消委會亦曾建議煮食時火警和電器火警都可用滅火氈撲救，滅火氈有需要時更可用作保護身體，逃離火場。

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