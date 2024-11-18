穀物早餐︱減肥食穀物早餐低卡又好味　《LDK》推薦30款燕麥脆片 4款低糖低脂果味濃郁

▲ 減肥食穀物早餐低卡又好味 《LDK》推薦30款燕麥脆片 4款低糖低脂果味濃郁

【早餐／穀物脆片／麥片／燕麥／低糖麥片】「穀物脆片」是不少人的早餐健康之選，要能兼顧低卡、高營養又好味就最理想！日本家品雜誌《LDK》最新為大家推薦30款暢銷穀物早餐，口味豐富、成分天然，當中還有4款特別標榜是低糖低熱量，減肥人士一定要入手！

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健康營養早餐是現今大趨勢，很多人都建立了吃「穀物」的習慣，其中燕麥脆片是深受消費者喜愛的一類食物，這是一種在燕麥等穀物中添加乾果和蜂蜜製成的烘焙產品，在超市很容易買到，當中以「Calbee」和「家樂氏」出品最為人熟知。特色是低碳水化合物、低脂、高營養，能夠補充日常飲食中缺乏的營養素，例如蛋白質、膳食纖維、鐵和維生素。不少款式還包括果乾、堅果和朱古力增加口感；另含有大豆、紅豆、黃豆粉的類型。

不過，這類多層次口感的燕麥脆片的熱量和糖分可能偏高。因此，如果目標是吃這類食物減肥，則建議選低碳水化合物和無脂肪類型，或低熱量款式。同時也不要吃得太多，否則還是一樣會攝入過多的碳水化合物和熱量。

穀物早餐︱評選準則

《LDK》精選了超市30款燕麥脆片產品，與食品專業人士以4種方式試吃，包括「原味」、「加牛奶」、「加乳酪」和「浸泡牛奶」；並透過產品的「味道」、「營養/成分」、「穀物/果味質感」和「回購程度」綜合評分。

味道：產品甜味與整體味道的平衡、穀物本身的香氣。

營養/成分：由註冊營養師評估，以每50克份量計算，根據早餐的營養和熱量平衡進行評分。

穀物/果味質感：穀物的質感是否完整，水果原有的風味和質感是否保留。

回購程度：味道是否能讓人每天早上都想吃；及每餐的性價比低將會被扣分。

常規口味推薦：

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果味、朱古力等口味推薦：

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低脂低糖推薦：

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