  • 24°C
香港時間：20241118日 (一) 19:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

穀物早餐︱減肥食穀物早餐低卡又好味　《LDK》推薦30款燕麥脆片 4款低糖低脂果味濃郁

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

減肥食穀物早餐低卡又好味　《LDK》推薦30款燕麥脆片 4款低糖低脂果味濃郁

【早餐／穀物脆片／麥片／燕麥／低糖麥片】「穀物脆片」是不少人的早餐健康之選，要能兼顧低卡、高營養又好味就最理想！日本家品雜誌《LDK》最新為大家推薦30款暢銷穀物早餐，口味豐富、成分天然，當中還有4款特別標榜是低糖低熱量，減肥人士一定要入手！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜飲水無味口淡淡？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲

健康營養早餐是現今大趨勢，很多人都建立了吃「穀物」的習慣，其中燕麥脆片是深受消費者喜愛的一類食物，這是一種在燕麥等穀物中添加乾果和蜂蜜製成的烘焙產品，在超市很容易買到，當中以「Calbee」和「家樂氏」出品最為人熟知。特色是低碳水化合物、低脂、高營養，能夠補充日常飲食中缺乏的營養素，例如蛋白質、膳食纖維、鐵和維生素。不少款式還包括果乾、堅果和朱古力增加口感；另含有大豆、紅豆、黃豆粉的類型。

不過，這類多層次口感的燕麥脆片的熱量和糖分可能偏高。因此，如果目標是吃這類食物減肥，則建議選低碳水化合物和無脂肪類型，或低熱量款式。同時也不要吃得太多，否則還是一樣會攝入過多的碳水化合物和熱量。

穀物早餐︱評選準則

《LDK》精選了超市30款燕麥脆片產品，與食品專業人士以4種方式試吃，包括「原味」、「加牛奶」、「加乳酪」和「浸泡牛奶」；並透過產品的「味道」、「營養/成分」、「穀物/果味質感」和「回購程度」綜合評分。

  • 味道：產品甜味與整體味道的平衡、穀物本身的香氣。
  • 營養/成分：由註冊營養師評估，以每50克份量計算，根據早餐的營養和熱量平衡進行評分。
  • 穀物/果味質感：穀物的質感是否完整，水果原有的風味和質感是否保留。
  • 回購程度：味道是否能讓人每天早上都想吃；及每餐的性價比低將會被扣分。

常規口味推薦：

點擊圖片放大
+10
+9

果味、朱古力等口味推薦：

點擊圖片放大
+14
+13

低脂低糖推薦：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會火腿推介｜消委會評測30款火腿及火雞片　逾9成高鈉2款含塑化劑　推薦7款高分安全名單
16:20 2024/11/06
消委會火腿推介｜消委會評測30款火腿及火雞片　逾9成高鈉2款含塑化劑　推薦7款高分安全名單
乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備
17:18 2024/10/18
乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備
牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼　營養師教3大揀奶貼士有效補鈣
12:01 2024/10/17
牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼　營養師教3大揀奶貼士有效補鈣

你可能感興趣

消委會火腿推介｜消委會評測30款火腿及火雞片　逾9成高鈉2款含塑化劑　推薦7款高分安全名單
16:20 2024/11/06
消委會火腿推介｜消委會評測30款火腿及火雞片　逾9成高鈉2款含塑化劑　推薦7款高分安全名單
乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備
17:18 2024/10/18
乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備
牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼　營養師教3大揀奶貼士有效補鈣
12:01 2024/10/17
牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼　營養師教3大揀奶貼士有效補鈣
減肥 早餐 糖分 蛋白質 膳食纖維

最高瀏覽

Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話
東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額　僅一校超收10人【持續更新】
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額　僅一校超收10人【持續更新】
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查