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無差別斬人︱江蘇高校畢業生回校斬人造成8死17傷 行兇動機曝光

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江蘇高校畢業生，回校無差別斬人，很多人受傷倒地。

【無差別斬人/珠海越野車/江蘇無錫/畢業】珠海越野車撞死35人案後，內地又發生無差別斬人案！江蘇無錫工藝職業技術學院於16日發生一名男子持刀連斬多人，現場血跡斑斑，多人倒地，官方公布慘劇造成8死17傷。疑犯已經被捕，留下絕筆信，裡面寫有行兇動機！

官方深夜發佈消息，稱初步調查，犯罪嫌疑人徐某金(男，21歲，該學院2024屆畢業生)因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發泄行凶，徐某金對其犯罪行爲供認不諱。目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

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校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

網傳多段影片，看見很多人倒地不起，現場鮮血淋漓。學校外停了數輛警車和救護車，公安手持盾牌進入學校。宿舍門外有大片血跡，有同學驚嚇尖叫。有疑似知情人士稱自己舍友被捅，

那個人看見人就捅，你們都別出去。

社交平台消息顯示，兇手據稱躲在草叢裏捅人，有傷者已被送往宜興市人民醫院新院區急救。

網傳行兇者徐某留下的「遺書」稱，因被工廠拖欠工資，並且每天上班16個小時。此外學校還不給他發畢業證導致無法畢業，「我希望我的死可以推動勞動法進步」「別以為我是老實人，有些賬總是要清算的」。

警方通報指，經初步調查，21歲男疑犯徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。

通報指，目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

 

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