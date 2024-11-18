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飛魚王子學生｜天才小泳手出戰50米自由式奪銅　方力申曾炮轟泳總制度不公：今次爭氣了

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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方力申（Alex）為天才小泳手於錦標賽奪銅而發文恭賀。

【方力申/小泳手/香港游泳總會】前港隊游泳代表方力申悉心栽培新一代泳將，今年7月，方力申為旗下小泳手成功爭取以個人身份作賽，上周小泳手參加長池分齡錦標賽，於10歲或以下男子50米自由式摘下銅牌。

方力申今日 （11月18日）於社交網發文恭賀小泳手，他先感激大眾關注小泳手事件，小方表示該學員一共參加了4個項目，全部均打破個人最佳成績，當中10歲或以下男子50米自由式比賽更獲得銅牌，其餘三項分別是兩個第5，一個第9名。

方力申發文祝賀小泳手奪銅牌。（取自instagram）

飛魚王子學生｜方力申：希望你遇強越強

對於泳會旗下的天才小泳手奪下獎牌，小方難掩喜悅：「恭喜恭喜，這次真的夠爭氣了，亦要恭喜教練Ivan，你說比賽之前你比他還緊張，這實在是太可愛了，真是一位用心栽培學生的教練。」

小方續說小泳手透過是此作賽，亦提昇了心理質素，有助抗壓能力，他寫道：「今次的比賽讓小泳手上了他訓練以來最寶貴的一課，一方面透過參加這次錦標賽，讓他提升自己心理素質，以前的他就算是參加普通的比賽都會特別緊張，甚至影響發揮，有了這次比賽經驗，對他日後應付比賽壓力有很大幫助。」

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此外，小方解釋錦標賽選手均是分齡游泳界的頂流，若選手拿到第一，就代表是全港該項目於那個分齡組別的冠軍，他亦解釋當初極力爭取的原因：

高手雲集，希望你遇强越强，這就是今年一月份我去信泳總的原因，要讓成績達到標準的運動員以游泳時間來達標，而不是用他們所屬泳會的級別來作指標。

最後，小方期望接下來的優化總會制度，最終得益者為運動員本身，讓他們能夠找到合適的教練和環境進行訓練，更鼓勵運動員一起努力：「我們香港難得有一個土生土長的何詩蓓，這絕對是我們的福氣，我們的光榮，希望我們會有更多為港爭光的精英，大家一齊努力，為培育香港另一位奧運游泳奬牌選手加油。」

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飛魚王子學生｜斥泳總漠視運動員利益

今年7月有媒體報道，方力申旗下泳會一名9歲泳手，雖然泳術達參加錦標賽水準，惟由於泳會只屬最低級「競賽屬會」，因而未能報名作賽。小方數度發文炮轟中國香港游泳總會，對其聲明表示震怒及失望，斥責泳總只顧及維護總會制度，漠視運動員利益。

小方曾接受《東張西望》訪問稱，小泳手自5、6歲始於其泳會習泳，未懂換衫已懂四式泳術，即使疫情期間也聽足教練吩咐上網課操體能。

方力申亮相《東張》炮轟泳總。（影片截圖）

小方指小泳手學習天份很高，他說：「我也有單獨同佢上堂，佢最特別地方係學習力好高，話頭醒尾，你跟佢講：『呢個動作咁好啲』，佢同一日已經有改善。我同佢爸爸講，你個仔學嘢好快，爸爸話阿仔都覺得唔知點解游水嘅嘢一講就明，讀書就唔識！」

最終小方跟泳總幾番交涉後，上周一連三日舉行的錦標賽批准所有泳會的泳手參與。

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