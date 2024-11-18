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靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠　低至$22歎全日早午晚茶4套餐

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

大快活APP推一連4星期優惠，低至$22歎全日早午晚茶4套餐。

為慶祝大快活APP 2周年，大快活特別推出長達28日超值優惠，由即日起至12月25日，每星期也有不同的優惠推出，推廣期內，會員每日都可在大快活APP內獲取一張「會員限定優惠券」，讓大家每日可以優惠價享用精選美食！

為慶祝大快活APP 2周年，大快活由即日起至12月25日推出長達28日超值優惠。（相關機構提供）

大快活優惠四週優惠低至65折 歎盡早、午、下午茶、晚餐

第一週

第一週由11月18日至11月24日，會員每日可獲取1張「$22早餐電子優惠券」於「早市時段」享用原價$34「精選早餐」，優惠低至65折。有多款美味早餐可供挑選，更可以優惠價$3加配雞胸柳1件！

第二週

第二週由11月25日至12月1日，會員限定優惠為每日1張「$32午市電子優惠券」於「午市時段」享用原價$45「爆抵雙餸碗」，優惠低至7折。$32優惠價更已包括熱飲或汽水！爆抵雙餸碗每日都有8款不同菜式自由拼配。今期新推出有「韓式部隊年糕」以及「魚香肉絲茄子飯」。每日都有不同選擇。另外，優惠期間，會員更可以優惠價$10加配灼菜1份。

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第三週

第三週由12月2日至12月8日，會員限定優惠為每日1張「$22茶市電子優惠券」於「茶市時段」享用原價$34「蜜味／豉油雞髀配餐飲」，優惠低至65折。$22優惠價已包括自選口味雞髀1隻及餐飲，另外更可以優惠價$7.5加配雪菜肉絲湯米粉、$6加配碗仔翅1份。

第四週

第四週由12月9日至12月15日，會員限定優惠為每日1張「$42晚市電子優惠券」於「晚市時段」享用原價$56至$59的「指定唔落味精小菜連老火湯套餐」，優惠低至7折。$42超值優惠價已包括小菜連白飯1份、老火湯1份及中國茶。而其中小菜的款式可選「滑蛋粟米魚塊」、「椒鹽豬柳」或「菠蘿咕嚕肉」，一家大小都可以用最抵優惠價歎盡晚市小菜！另外可以優惠價$10加配灼菜1份，及以$8加配「是日糖水」。

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大快活APP 「會員連續28日超抵特惠」優惠
推廣日期：即日起至12月15日
地址：全港全線大快活分店

第一週優惠（早市）

優惠日期時段優惠詳情
即日起至11月24日

星期一至日、每日早市

(上午11時前)

適用餐點：精選早餐

優惠價：會員早市電子優惠券價 $22（原價$34）

餐點內容:

  • 阿活香嫩炒滑蛋+雪菜肉絲湯上海幼麵
  • 配牛油厚多士及即磨咖啡 /香滑奶茶 / 汽水

免費轉任何一款 7選1:

  • 香辣醬肉湯通粉
  • 雪菜肉絲湯通粉
  • 雪菜肉絲湯米粉
  • 鮮茄腸片湯通粉
  • 火腿湯通粉
  • 牛奶無糖燕麥
  • 香辣醬肉湯上海幼麵

推介加配優惠:

  • +$3加配雞胸柳
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第二週優惠 （午市）

優惠日期時段優惠詳情
2024年11月25日至12月1日 星期一至日、每日午市 
(上午11時30至 下午2時前)
 

適用餐點: 爆抵雙餸碗配熱飲/汽水

優惠價：會員午市電子優惠券價 $32（原價$45 ）
 
餐點內容: (可自選任何兩款)

  • 韓式部隊年糕 (+$1)
  • 魚香肉絲茄子飯
  • 煎蛋免治牛肉飯
  • 滑蛋粟米魚塊飯
  • 粉絲翠玉瓜豬柳飯
  • 麻婆豆腐豬柳飯
  • 瑞士雞中翼飯
  • 酸菜濃湯韭菜餃(+$1)

 
推介加配優惠:

  • +$10加配灼菜
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第三週優惠（茶市）

優惠日期時段優惠詳情
2024年12月2日至12月8日星期一至日、每日茶市 
（下午2時正 至 下午5時前）

適用餐點: 自選雞髀配餐飲

優惠價： 會員茶市電子優惠券價 $22（原價$34）
 
餐點內容：

  • 蜜味燒雞髀/豉油皇雞髀
  • 配凍綠茶/熱飲/汽水

 
推介加配優惠：

  • +$7.5加配雪菜肉絲米粉
  • +$6 加配碗仔翅
  • +$9加配煎釀三寶
     
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第四週優惠（晚市）

優惠日期時段優惠詳情
 2024年12月9日至15日星期一至日、每日晚市
(下午5時半起)

適用餐點：指定唔落味精小菜連老火湯套餐配中國茶

優惠價：會員晚市電子優惠券價$42（原價$56-$59）
 
餐點內容：（可自選一款）
配白飯、老火湯及中國茶

  • 滑蛋粟米魚塊
  • 椒鹽豬柳
  • 菠蘿咕嚕肉

 
推介加配優惠：

  • +$10加配灼菜
  • +$8加配是日糖水
     
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