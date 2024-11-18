靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠 低至$22歎全日早午晚茶4套餐
撰文： 王明芳
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 51 分鐘前
為慶祝大快活APP 2周年，大快活特別推出長達28日超值優惠，由即日起至12月25日，每星期也有不同的優惠推出，推廣期內，會員每日都可在大快活APP內獲取一張「會員限定優惠券」，讓大家每日可以優惠價享用精選美食！
大快活優惠︱四週優惠低至65折 歎盡早、午、下午茶、晚餐
第一週
第一週由11月18日至11月24日，會員每日可獲取1張「$22早餐電子優惠券」於「早市時段」享用原價$34「精選早餐」，優惠低至65折。有多款美味早餐可供挑選，更可以優惠價$3加配雞胸柳1件！
第二週
第二週由11月25日至12月1日，會員限定優惠為每日1張「$32午市電子優惠券」於「午市時段」享用原價$45「爆抵雙餸碗」，優惠低至7折。$32優惠價更已包括熱飲或汽水！爆抵雙餸碗每日都有8款不同菜式自由拼配。今期新推出有「韓式部隊年糕」以及「魚香肉絲茄子飯」。每日都有不同選擇。另外，優惠期間，會員更可以優惠價$10加配灼菜1份。
第三週
第三週由12月2日至12月8日，會員限定優惠為每日1張「$22茶市電子優惠券」於「茶市時段」享用原價$34「蜜味／豉油雞髀配餐飲」，優惠低至65折。$22優惠價已包括自選口味雞髀1隻及餐飲，另外更可以優惠價$7.5加配雪菜肉絲湯米粉、$6加配碗仔翅1份。
第四週
第四週由12月9日至12月15日，會員限定優惠為每日1張「$42晚市電子優惠券」於「晚市時段」享用原價$56至$59的「指定唔落味精小菜連老火湯套餐」，優惠低至7折。$42超值優惠價已包括小菜連白飯1份、老火湯1份及中國茶。而其中小菜的款式可選「滑蛋粟米魚塊」、「椒鹽豬柳」或「菠蘿咕嚕肉」，一家大小都可以用最抵優惠價歎盡晚市小菜！另外可以優惠價$10加配灼菜1份，及以$8加配「是日糖水」。
最新影片推介：
大快活APP 「會員連續28日超抵特惠」優惠
推廣日期：即日起至12月15日
地址：全港全線大快活分店
第一週優惠（早市）
|優惠日期
|時段
|優惠詳情
|即日起至11月24日
星期一至日、每日早市
(上午11時前)
適用餐點：精選早餐
優惠價：會員早市電子優惠券價 $22（原價$34）
餐點內容:
免費轉任何一款 7選1:
推介加配優惠:
第二週優惠 （午市）
|優惠日期
|時段
|優惠詳情
|2024年11月25日至12月1日
| 星期一至日、每日午市
(上午11時30至 下午2時前)
適用餐點: 爆抵雙餸碗配熱飲/汽水
優惠價：會員午市電子優惠券價 $32（原價$45 ）
第三週優惠（茶市）
|優惠日期
|時段
|優惠詳情
|2024年12月2日至12月8日
|星期一至日、每日茶市
（下午2時正 至 下午5時前）
適用餐點: 自選雞髀配餐飲
優惠價： 會員茶市電子優惠券價 $22（原價$34）
第四週優惠（晚市）
|優惠日期
|時段
|優惠詳情
|2024年12月9日至15日
|星期一至日、每日晚市
(下午5時半起)
適用餐點：指定唔落味精小菜連老火湯套餐配中國茶
優惠價：會員晚市電子優惠券價$42（原價$56-$59）
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