靚媽精明眼｜大快活APP推一連4星期優惠　低至$22歎全日早午晚茶4套餐

▲ 大快活APP推一連4星期優惠，低至$22歎全日早午晚茶4套餐。

為慶祝大快活APP 2周年，大快活特別推出長達28日超值優惠，由即日起至12月25日，每星期也有不同的優惠推出，推廣期內，會員每日都可在大快活APP內獲取一張「會員限定優惠券」，讓大家每日可以優惠價享用精選美食！

▲ 為慶祝大快活APP 2周年，大快活由即日起至12月25日推出長達28日超值優惠。（相關機構提供）

大快活優惠︱四週優惠低至65折 歎盡早、午、下午茶、晚餐

第一週

第一週由11月18日至11月24日，會員每日可獲取1張「$22早餐電子優惠券」於「早市時段」享用原價$34「精選早餐」，優惠低至65折。有多款美味早餐可供挑選，更可以優惠價$3加配雞胸柳1件！

第二週

第二週由11月25日至12月1日，會員限定優惠為每日1張「$32午市電子優惠券」於「午市時段」享用原價$45「爆抵雙餸碗」，優惠低至7折。$32優惠價更已包括熱飲或汽水！爆抵雙餸碗每日都有8款不同菜式自由拼配。今期新推出有「韓式部隊年糕」以及「魚香肉絲茄子飯」。每日都有不同選擇。另外，優惠期間，會員更可以優惠價$10加配灼菜1份。

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第三週

第三週由12月2日至12月8日，會員限定優惠為每日1張「$22茶市電子優惠券」於「茶市時段」享用原價$34「蜜味／豉油雞髀配餐飲」，優惠低至65折。$22優惠價已包括自選口味雞髀1隻及餐飲，另外更可以優惠價$7.5加配雪菜肉絲湯米粉、$6加配碗仔翅1份。

第四週

第四週由12月9日至12月15日，會員限定優惠為每日1張「$42晚市電子優惠券」於「晚市時段」享用原價$56至$59的「指定唔落味精小菜連老火湯套餐」，優惠低至7折。$42超值優惠價已包括小菜連白飯1份、老火湯1份及中國茶。而其中小菜的款式可選「滑蛋粟米魚塊」、「椒鹽豬柳」或「菠蘿咕嚕肉」，一家大小都可以用最抵優惠價歎盡晚市小菜！另外可以優惠價$10加配灼菜1份，及以$8加配「是日糖水」。

最新影片推介：

大快活APP 「會員連續28日超抵特惠」優惠

推廣日期：即日起至12月15日

地址：全港全線大快活分店

第一週優惠（早市）

優惠日期 時段 優惠詳情 即日起至11月24日 星期一至日、每日早市 (上午11時前) 適用餐點：精選早餐 優惠價：會員早市電子優惠券價 $22（原價$34） 餐點內容: 阿活香嫩炒滑蛋+雪菜肉絲湯上海幼麵

配牛油厚多士及即磨咖啡 /香滑奶茶 / 汽水 免費轉任何一款 7選1: 香辣醬肉湯通粉

雪菜肉絲湯通粉

雪菜肉絲湯米粉

鮮茄腸片湯通粉

火腿湯通粉

牛奶無糖燕麥

香辣醬肉湯上海幼麵 推介加配優惠: +$3加配雞胸柳

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第二週優惠 （午市）

優惠日期 時段 優惠詳情 2024年11月25日至12月1日 星期一至日、每日午市

(上午11時30至 下午2時前)

適用餐點: 爆抵雙餸碗配熱飲/汽水 優惠價：會員午市電子優惠券價 $32（原價$45 ）



餐點內容: (可自選任何兩款) 韓式部隊年糕 (+$1)

魚香肉絲茄子飯

煎蛋免治牛肉飯

滑蛋粟米魚塊飯

粉絲翠玉瓜豬柳飯

麻婆豆腐豬柳飯

瑞士雞中翼飯

酸菜濃湯韭菜餃(+$1)

推介加配優惠: +$10加配灼菜

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第三週優惠（茶市）

優惠日期 時段 優惠詳情 2024年12月2日至12月8日 星期一至日、每日茶市

（下午2時正 至 下午5時前） 適用餐點: 自選雞髀配餐飲 優惠價： 會員茶市電子優惠券價 $22（原價$34）



餐點內容： 蜜味燒雞髀/豉油皇雞髀

配凍綠茶/熱飲/汽水

推介加配優惠： +$7.5加配雪菜肉絲米粉

+$6 加配碗仔翅

+$9加配煎釀三寶



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第四週優惠（晚市）

優惠日期 時段 優惠詳情 2024年12月9日至15日 星期一至日、每日晚市

(下午5時半起) 適用餐點：指定唔落味精小菜連老火湯套餐配中國茶 優惠價：會員晚市電子優惠券價$42（原價$56-$59）



餐點內容：（可自選一款）

配白飯、老火湯及中國茶 滑蛋粟米魚塊

椒鹽豬柳

菠蘿咕嚕肉

推介加配優惠： +$10加配灼菜

+$8加配是日糖水



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