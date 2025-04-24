大腸癌飲食｜4期大腸癌男子拒食菜　醫生教改吃1類食物　癌症2年半未復發

【大腸癌／癌症／蔬菜／抗癌】飲食與健康息息相關！一名60歲男子罹患大腸癌4期，惟抗癌期間一直堅拒食菜，醫生見狀建議對方每日食半碗菇類，結果至今2年半癌症未再復發。醫生解釋，菇類成分對健康極具好處，可幫助大家改善4大健康問題。

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台灣腎臟科醫生江守山日前於當地健康節目「健康好生活」分享上述病例，指該名男子體檢發現患上大腸癌3期檢淋巴轉移，切除大腸及腫瘤後進行化療，半年後卻再發現轉移到肝臟，進入大腸癌4期，需要繼續接受抗癌療程。

大腸癌｜罹患大腸癌4期仍拒食菜 醫生教食菇至今再未復發

期間江醫生建議男子多食蔬菜幫助抗癌，對方聞言堅決拒絕，指自己喜愛吃肉，坦言：「吃菜像吃草一樣，我每次吃菜，都覺得我像頭羊。」又表示自己不知尚可活多久，因此不願改變習慣。江醫生見狀，建議他多食各式各樣的菇類，每日食半碗。男子遵循醫囑，經過抗癌療程及飲食改變，男子至今2年半癌症再未見復發。

大腸癌｜攝取菇類5大好處

江醫生解釋指，據日本調查中最不容易患上癌症的職業類別中是菇農，而菇類當中所含的多醣體，可有助提升人體免疫力，除此之外亦可改善腸內菌叢、抗炎，甚至可以改善血脂與血糖，對於促進人體健康的功能，比起大眾想像的更多：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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資料來源：健康好生活

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